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Олимпиада, прогноз на 26 июля: Россия идет за 4-5 медалями, в том числе за двумя золотыми

20:30
Россия на Играх: чего ждать в третий день? Фото AFP
Россия на Играх: чего ждать в третий день? Фото AFP
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В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио разыграют 21 комплект наград. Это самый насыщенный день с момента старта Игр-2020.

За медали будут сражаться в маунтинбайке, гребном слаломе, прыжках в воду, конном спорте, фехтовании, дзюдо, стендовой стрельбе, стрельбе из лука, спортивной гимнастике, скейтборде, плавании, настольном теннисе, тхэквондо, триатлоне и тяжелой атлетике — выбор почти на любой вкус.

Для наших болельщиков главнейшими будут кролевая эстафета пловцов 4х100 м, турнир саблисток и мужское командное многоборье в спортивной гимнастике. В каждом из этих стартов мы претендуем на золото, а в сабле — чуть ли не на весь комплект наград.

Мы по-прежнему ждем медалей от дзюдоистов, хотя надежды тают с каждым днем. Зато отлично идет эта Олимпиада для россиян в тхэквондо.

Теоретически можем зацепиться за награды даже в синхронных прыжках с вышки и в велошоссе.

То есть 4-5 медалей за день — более чем реально.

И с большим интересом ждем матчей игровиков — Даниила Медведева в теннисе, битвы с США в мужском волейболе и поединок с Венгрией в женском водном поло.

Большой анонс соревнований Олимпиады в понедельник, 26 июля, — на этой странице.

Все события третьего дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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