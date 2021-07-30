Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020, медальный зачет на 30 июля: Россия — на четвертом месте, Китай вышел в лидеры

17:00
Евгений Рылов. Фото Reuters Олимпиада-2020: медальный зачет на 30 июля. Фото «СЭ»
Евгений Рылов. Фото Reuters
Теги:

30 июля прошел седьмой соревновательный день летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония). По итогам пятницы сборная России осталась на четвертом месте в общекомандном медальном зачете — 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей (всего 34).

Олимпиада-2020: медальный зачет на 30 июля. Фото "СЭ"
Олимпиада-2020: медальный зачет на 30 июля. Фото «СЭ»

Китай поднялся на первое место в медальном зачете — 19 золотых, 10 серебряных, 11 бронзовых медалей (всего 40). На второй строчке теперь располагается сборная Японии — 17 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых (всего 28). На третьем месте — США (14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых — 41 медаль всего).

30 июля в составе сборной России выиграли медали следующие спортсмены:

Академическая гребля: Анна Пракатень — серебро на дистанции 2000 метров.

Плавание: Евгений Рылов — золото на дистанции 200 метров на спине.

Стрельба из пистолета (25 метров): Виталина Бацарашкина — золото.

Стрельба из лука: Елена Осипова — серебро.

Дзюдо: Тамерлан Башаев — бронза в категории свыше 100 кг.

Фехтование: мужская сборная шпажистов (Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос) — серебро в командном первенстве.

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 30 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

2020 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Какой продукт может привести к раку кишечника
ЕС начал готовиться к глобальной катастрофе
Камеры сняли, как "яжемать" проломила голову прохожей самокатом сына
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события