30 июля прошел седьмой соревновательный день летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония). По итогам пятницы сборная России осталась на четвертом месте в общекомандном медальном зачете — 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей (всего 34).

Олимпиада-2020: медальный зачет на 30 июля. Фото «СЭ»

Китай поднялся на первое место в медальном зачете — 19 золотых, 10 серебряных, 11 бронзовых медалей (всего 40). На второй строчке теперь располагается сборная Японии — 17 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых (всего 28). На третьем месте — США (14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых — 41 медаль всего).

30 июля в составе сборной России выиграли медали следующие спортсмены:

Академическая гребля: Анна Пракатень — серебро на дистанции 2000 метров.

Плавание: Евгений Рылов — золото на дистанции 200 метров на спине.

Стрельба из пистолета (25 метров): Виталина Бацарашкина — золото.

Стрельба из лука: Елена Осипова — серебро.

Дзюдо: Тамерлан Башаев — бронза в категории свыше 100 кг.

Фехтование: мужская сборная шпажистов (Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос) — серебро в командном первенстве.

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 30 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр