Олимпиада-2020: все медали соревнований 30 июля

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио завершился седьмой соревновательный день. В турнире было разыграно 21 комплект медалей в 13 видах спорта.

Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Японии без гимна и флага — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Все медали спортсменов за 30 июля:

Гребля академическая. Женщины. Одиночка

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия)

2. Анна Пракатень (Россия)

3. Магдалена Лобниг (Австрия)

Гребля академическая. Мужчины. Одиночка

1. Стефанос Нтускос (Греция)

2. Кьетиль Борш (Норвегия)

3. Дамир Мартин (Хорватия)

Гребля академическая. Женщины. Восьмерка

1. Канада

2. Новая Зеландия

3. Китай

Гребля академическая. Мужчины. Восьмерка

1. Новая Зеландия

2. Германия

3. Великобритания

Плавание. Женщины. 200 м брасс

1. Татьяна Схунмакер (ЮАР)

2. Лилли Кинг (США)

3. Анни Лэйзор (США)

Плавание. Мужчины. 200 метров на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,27 (ОР)

2. Райан Мерфи (США)

3. Люк Гринбенк (Великобритания)

Плавание. Женщины. 100 метров вольным стилем

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 51,96 (ОР)

2. Шивен Хоги (Гонконг)

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия)

Плавание. Олимпийские игры. Мужчины

1. Ван Шунь (Китай)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Жереми Депланш (Швейцария)

Велоспорт — BMX. Мужчины

1. Ник Кимман (Нидерланды)

2. Кай Уайт (Великобритания)

3. Карлос Рамирес Йепес (Колумбия)

Велоспорт — BMX. Женщины

1. Бетани Шривер (Великобритания)

2. Мариана Пахон (Колумбия)

3. Лаура Смулдерс (Нидерланды)

Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 25 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — (ОР)

2. Ким Минчжи (Корея) — (ОР)

3. Сяо Цзяжуисюань (Китай)

Прыжки на батуте. Женщины. Личное первенство

1. Чжу Ксюин (Китай)

2. Лю Линглинг (Китай)

3. Брени Пейдж (Великобритания)

Гребной слалом. Мужчины.Байдарка-одиночка

1. Иржи Прскавец (Чехия)

2. Якуб Григар (Словакия)

3. Ханс Айгнер (Германия)

Бадминтон. Микст

1. Ван И Лю / Хуан Дон Пин (Китай)

2. Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон (Китай)

3. Юта Ватанабе / Ариса Нагашино (Япония)

Стрельба из лука. Женщины. Личное первенство

1. Ан Сан (Корея)

2. Елена Осипова (Россия)

3. Лусилла Боари (Италия)

Дзюдо. Женщины. Категория свыше 78 кг

1. Акира Соне (Япония)

2. Идалис Ортис (Куба)

3. Ирина Киндерская (Азербайджан)

3. Ромен Дико (Франция)

Дзюдо. Мужчины. Категория свыше 100 кг

1. Лукаш Крпалек (Чехия)

2. Гурам Тушишвили (Грузия)

3. Тамерлан Башаев (Россия)

3. Тедди Рине (Франция)

Фехтование. Мужчины. Шпага, командное первенство

1. Япония

2. Россия

3. Корея

Теннис. Мужчины

1. Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия)

2. Марин Чилич / Иван Додиг (Хорватия)

3. Маркус Дэниэл / Майкл Винус (Новая Зеландия)

Легкая атлетика. Мужчины. 10 000 метров

1. Селемон Барега (Эфиопия)

2. Джошуа Чептегей (Уганда)

3. Джейкоб Килимпо (Уганда)

Настольный теннис. Мужчины, личное первенство

1. Ма Лун (Китай)

2. Фан Жендонг (Китай)

3. Дмитрий Овчаров (Германия)

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 30 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр