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МОК прокомментировал отделение Украины от Крыма границей на сайте Олимпиады в Токио

08:55
Олимпиада в Токио. Фото Reuters
Олимпиада в Токио. Фото Reuters
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал причины отделения Украины границей от Крыма на официальном сайте Олимпиады в Токио.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — приводит ответ МОК РИА Новости.

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На сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На этой карте Украина и Крым были разделены границей.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210723/mok-1742484618.html

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