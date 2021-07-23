МОК прокомментировал отделение Украины от Крыма границей на сайте Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал причины отделения Украины границей от Крыма на официальном сайте Олимпиады в Токио.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — приводит ответ МОК РИА Новости.

На сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами». На этой карте Украина и Крым были разделены границей.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.