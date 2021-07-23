Открытие Олимпийских игр в Токио: смотреть прямую трансляцию

23 июля пройдет церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио.

Начало — в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно смотреть на Первом канале. Эфир начнется в 14.00 (мск). Посмотреть повтор можно будет в 21.30 по московскому времени.

В этом году участники Игр примут обновленную присягу, которая подчеркнет солидарность и равенство. Также увеличено количество присягающих с трех до шести: два спортсмена, два тренера и два судьи. Это соответствует стремлению МОК к равенству.

Знаменосцами нашей сборной будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Из-за антидопинговых санкций они понесут не государственный флаг России, а белое полотнище с эмблемой Национального олимпийского комитета.

Особая интрига церемонии открытия по традиции — кто именно и каким способом будет зажигать пламя в олимпийской чаше. Обычно эта информация становится сюрпризом и держится в самом строгом секрете.

XXXII летние Олимпийские игры состоятся в японской столице Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Это крупнейшие в мире спортивные соревнования, в которых должны принять участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. Они выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

Токийские Игры должны были пройти летом 2020 года, но были отложены ровно на год из-за пандемии. При этом все равно было решено оставить название «Олимпиада-2020». Также на год сдвинута Паралимпиада, которую предполагается провести в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.