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Матыцин — о замене гимна на Олимпиаде: «Россия — самодостаточная страна. Мы выше этих разговоров»

12:25
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об использовании музыки Чайковского в качестве гимна России на Олимпиаде в Токио.

«Гимн звучит. В честь победы звучит первая симфония Петра Чайковского. Ни у кого не вызывает сомнения, представитель какой страны поднимается на пьедестал. Россияне — люди самодостаточные. У нас самодостаточная страна. Мы знаем, кто мы, где мы родились и получили образование. Это временное явление. И корреспонденты, и представители международного Олимпийского комитета заявляют, что Россия ведет себя совершенно достойно. Те решения, которые приняты по каким-то ограничениям, не нарушаются. Мы уважаем правила игры, но никому не дадим себя в обиду. Будем всегда высоко нести знамя нашей страны. Собаки лают — караван идет. Я никого не хочу обижать, но мы выше всех этих разговоров. Наши спортсмены на Олимпиаде еще раз это доказали», — сказал Матыцин.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события