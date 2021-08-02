Матыцин — о замене гимна на Олимпиаде: «Россия — самодостаточная страна. Мы выше этих разговоров»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об использовании музыки Чайковского в качестве гимна России на Олимпиаде в Токио.

«Гимн звучит. В честь победы звучит первая симфония Петра Чайковского. Ни у кого не вызывает сомнения, представитель какой страны поднимается на пьедестал. Россияне — люди самодостаточные. У нас самодостаточная страна. Мы знаем, кто мы, где мы родились и получили образование. Это временное явление. И корреспонденты, и представители международного Олимпийского комитета заявляют, что Россия ведет себя совершенно достойно. Те решения, которые приняты по каким-то ограничениям, не нарушаются. Мы уважаем правила игры, но никому не дадим себя в обиду. Будем всегда высоко нести знамя нашей страны. Собаки лают — караван идет. Я никого не хочу обижать, но мы выше всех этих разговоров. Наши спортсмены на Олимпиаде еще раз это доказали», — сказал Матыцин.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей.