Министр спорта РФ — о провокациях: «Олимпийские игры — не место для политизации»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на критику иностранных спортсменов и западных СМИ в адрес России на Олимпиаде в Токио.

«Мое отношение к провокациям на наших спортсменов? Олимпийские игры — не место для политизации и заявлений в адрес конкретных спортсменов и стран. Особенно в период пандемии и общечеловеческой проблемы. Это место объединения, доверия и уважения друг к другу. Именно это должны демонстрировать спортсмены. Такое поведение демонстрирует вся наша команда», — сказал Матыцин.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде в Токио выступает под флагом ОКР, завоевала 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей.