Российские гребцы заселятся в Олимпийскую деревню в Токио 18 июля

Российские гребцы планируют заселиться в Олимпийскую деревню 18 июля. В настоящее время команда находится на тренировочном сборе в Японии.

«Подготовка идет в соответствии с планом, все тренируются. Тренировки завершатся 18 июля, и в этот же день мы собираемся заселиться в Олимпийскую деревню», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России по гребному спорту Дмитрия Ковалева.

Россияне прибыли в японскую Тояму 2 июля. Там проходит заключительный этап подготовки к Играм.

В состав сборной вошли Александр Вязовкин, Илья Кондратьев, Андрей Потапкин, Артем Косов, Никита Еськин, Николай Пименов, Александр Матвеев, Анна Пракатень, Екатерина Курочкина, Екатерина Питиримова, Мария Боталова, Анастасия Лебедева, Василиса Степанова и Елена Орябинская. Запасной заявлена Кира Ювченко.

Финальные заезды, на которых выступят российские спортсмены, пройдут в период с 27 по 30 июля. 27 июля будут разыграны медали в соревнованиях мужских четверок парных, 28 июля — мужских и женских двоек парных, 29 июля — женских двоек парных легкого веса и распашных без рулевого, а 30 июля — мужских и женских одиночек. Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.