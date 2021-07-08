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Получившая допинг посредством секса каноистка едет на Олимпиаду в Токио сверх квоты

11:32
Лоуренс Лапуант. Фото Instagram
Лоуренс Лапуант. Фото Instagram
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13-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоуренс Лапуант включена в состав сборной Канады на Олимпиаду в Токио, несмотря на поражение в отборочных стартах.

В марте 29-летней спортсменке не хватило 0,032 секунды, чтобы опередить Кэти Винсент в борьбе за единственную канадскую путевку на женской дистанции 200 метров в каноэ-одиночке.

Женское каноэ дебютирует на Играх в Токио в рамках борьбы МОК за гендерное равенство. Квота всего в одну спортсменку образовалась у канадок из-за того, что Лапуант пропустила чемпионат мира 2019 года из-за допинговых обвинений.

Однако впоследствии гребчиха была оправдана, доказав, что запрещенный препарат попал в ее организм в результате «обмена биологическими жидкостями с бывшим парнем». Мужчина занимался американским футболом и употреблял лигандрол, предательски не предупредив об этом свою секс-партнершу.

В итоге Лапуант вернулась к выступлениям, а международная федерация с учетом отмены из-за пандемии ряда отборочных стартов выразила готовность включить звездную канадку в состав участниц ОИ-2020 сверх квоты. Кроме того, ожидается, что Лоуренс выступит в заезде двоек на 500 метров в одном экипаже с Кэти Винсент.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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