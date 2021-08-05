Российские байдарочники Аношкин и Спесивцев победили в утешительном заплыве Олимпиады в гребле на 1000 метров
07:00
Российские байдарочники Роман Аношкин и Максим Спесивцев в утешительном заплыве Олимпиады-2020 в гребле на байдарках-двойках на 1000 метров заняли первое место.
Россияне с результатом 3.19,680 заняли первое место в заезде и заняли итоговое девятое место.
Золотую медаль завоевали австралийцы, серебро — у немцев, замкнули тройку призеров чехи.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-двойка, 1000 м
Финал
1. Австралия — 3.15,280
2. Германия — отставание 0,304
3. Чехия — 0,826
Финал В
1. Россия (Роман Аношкин, Максим Спесивцев) — 3.19,680
2. Словакия — отставание 1,407
3. Италия — 2,728
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