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Российские байдарочники Аношкин и Спесивцев победили в утешительном заплыве Олимпиады в гребле на 1000 метров

07:00
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Российские байдарочники Роман Аношкин и Максим Спесивцев в утешительном заплыве Олимпиады-2020 в гребле на байдарках-двойках на 1000 метров заняли первое место.

Россияне с результатом 3.19,680 заняли первое место в заезде и заняли итоговое девятое место.

Золотую медаль завоевали австралийцы, серебро — у немцев, замкнули тройку призеров чехи.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-двойка, 1000 м

Финал

1. Австралия — 3.15,280

2. Германия — отставание 0,304

3. Чехия — 0,826

Финал В

1. Россия (Роман Аношкин, Максим Спесивцев) — 3.19,680

2. Словакия — отставание 1,407

3. Италия — 2,728

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Сергей Разин все материалы автора

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