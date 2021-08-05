Ромасенко: «Верю, что попавшаяся на допинге канадка чиста»

Российская каноистка Олеся Ромасенко высказалась о своем отношении к канадке Лоренс Венсан-Лапуан, которая два года назад попалась на допинге. Ромасенко призналась, что полностью доверяет спортсменке.

«Вообще, в каноэ все очень дружные — вы же видели, как мы друг друга поздравляем. Я за эти годы выучила приветствия на всех языках, даже на китайском. И когда канадку оправдали, ко мне подходили девчонки почти из всех европейских команд и спрашивали, как я к этому отношусь. Честно, я не знаю. Вне соревнований мы с Лоранс подруги. Я видела, какая она дисциплинированная, не нарушает никаких правил даже в быту. К тому же канадцы возглавляют движение за чистый спорт, в борьбе с допингом они впереди всех. Поэтому моя первая мысль была, что ее кто-то подставил. Мы хорошо общаемся, поэтому мне достаточно ее слова. Но не встретила пока ни одного человека, кто был бы со мной согласен», — рассказала Ромасенко.

Напомнин, Ромасенко стала седьмой в финале олимпийского турнира по гребле на каноэ-одиночке.

Полное интервью «СЭ» с российской каноисткой читайте здесь.