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«Снится сон: «Я бью, соперник падает, зал взрывается криками». Отец хотел сделать из Хабиба дзюдоиста, но не стал вредить его мечте

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 06:00
Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев на открытии школы дзюдо «Турбо СКА». Фото city.ska.ru
Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев на открытии школы дзюдо «Турбо СКА». Фото city.ska.ru
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В день старта олимпийского турнира по дзюдо вспоминаем о том, как этим видом спорта занимался непобежденный боец ММА — Хабиб Нурмагомедов.

В 2011-2013 годах — т. е. до того, как стать знаменитым, Хабиб Нурмагомедов отвечал на вопросы болельщиков на форуме Mixfight.ru. Вот один из его первых постов — о своей спортивной базе:

«С 12 до 15 лет занимался вольной борьбой в Школе высшего спортивного мастерства у Саидахмеда Зулхуджаевича, потом перешел на дзюдо, занимался у заслуженного тренера России Джафарова Джафара два года, и с 17 лет и по сей день занимаюсь боевым самбо у отца, и вот уже пару лет сам тренирую группу из школьников, а профессионально занимаюсь и выступаю уже три года. Выступаю за клуб «Добро» Украина».

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Дзюдо — тот вид спорта, в котором Хабиба видел его отец — Абдулманап Нурмагомедов. И это при том, что, когда будущему чемпиону UFC было 15-17 лет, Абдулманап начал культивировать в Дагестане новое для республики единоборство — боевое самбо. Однако отец Хабиба состоялся как спортсмен именно в дзюдо. Начал он с вольной борьбы, но, приехав на учебу в Полтаву — в Полтавский кооперативный институт, приступил к тренировкам по дзюдо и самбо — под руководством тренера Петра Бутрия.

***

Из интервью Бутрия «СЭ» (октябрь 2020 года):

— У нас в институте много времени уделяли дзюдо, была серьезная группа. Абдулманап сначала попробовал себя в вольной, а потом все-таки отдал предпочтение дзюдо. Тогда дзюдо у нас было на подъеме.

— Как тогда выглядел Абдулманап?

— Весил 65-70 килограммов.

— Ничего себе.

— Да, он выступал в чемпионате Союза в категории до 66 кг.

— Как оценивали его, как спортсмена?

— У меня был принцип: я считал, что если спортсмен работает, и у него есть мотивация, то в течение 4-6 лет занятий он сможет выполнить норматив мастера спорта СССР. Я работал со студентами. Приходили и пловцы, и гиревики, и штангисты. Манап уже на третьем курсе института был отлично подготовлен физически. Он был очень вынослив, фанатизм присутствовал — не передать какой... Он мог пропустить занятие в институте, но точно не тренировку.

Он был фанатом своего дела, даже чересчур. Да еще с обостренным чувством справедливости. Он был настолько справедлив, что страдал от этого. Абдулманап не мог людям льстить, если кто-то был неправ, он все говорил в глаза. Не было гибкости, хитрости какой-то. Такие люди — редкость, его уход — потеря для меня... Для меня он — образец в плане поведения. Мог пойти и что-то потерять, но сказать правду. От декана института о нем были очень хорошие отзывы. Тогда студентов возили на сельхозработы. Как-то декан приехал оттуда и сказал: «Я такого преданного и порядочного человека не видел». Очень его все любили.

— Первые турниры Абдулманапа — какими они были?

— Абдулманап на соревнованиях поначалу проигрывал, а где-то через год-два уже победил в чемпионате Украины. Он был настолько вынослив! В футбол играли — мяч как возьмет, начнет бегать с ним, а все стоят и смотрят, ничего сделать не могут. Вообще, выносливость у всех братьев отличная. Это от природы.

— А в чем выделялся в плане техники?

— Он очень сильно боролся в партере. Это и Хабибу передал. Вообще, борьба — такой вид, что нужно готовить человека, учитывая его физиологические данные. Нурик у меня на чемпионате мира (ЧМ-1992 по самбо. — Прим. «СЭ») в финале выиграл у трехкратного чемпиона 12-1, он его просто загнал. Это семейное. Нурик его разорвал. Соперник сдох, и Нурик его просто таскал по ковру. Все благодаря функционалке.

— Вернувшись в Дагестан, Абдулманап открыл свою школу.

— Да. Татами с Украины возил. Причем у него были перспективы в торговле. Председатель потребсоюза к нему обращался, но Манап не поменял спорт на торговлю. Он уже втянулся. Начал серьезно заниматься один брат, другой... Абдулманап со мной ездил, помогал мне.

***

Абдулманап выиграл чемпионат Украинской ССР по дзюдо. Также дзюдо в Полтаве занимались его младшие братья — Абдулнасыр и Нурмагомед (тот самый Нурик). Нурик в 1992 году стал чемпионом мира по спортивному самбо в составе сборной Украины.

О своем желании сделать из сына дзюдоиста-олимпийца Абдулманап писал в книге «Отец» (соавтор — бизнесмен Игорь Рыбаков, издательство «АСТ»). В декабре 2019 года мы публиковали отрывки из этой книги. Вот один из них:

«Я желал в свое время, чтобы Хабиб остался в дзюдо. Это олимпийский вид, я сам был чемпионом страны. Дзюдо — престижная дисциплина в единоборствах. Там не бывает повторяющихся противников, соперники меняются очень часто. И вообще, это сложный вид спорта, в котором всегда есть куда расти. Короче, я хотел, чтобы он остался дзюдоистом. Но сын выбрал смешанные единоборства. Говорил, что видит сны: «Я бью, соперник падает, зал взрывается криками и аплодисментами». Честно говоря, я смеялся, когда слышал это. Признаю, это вызывало у меня улыбку — Хабибу тогда было лет 16- 17. Но ведь потом, действительно, пришло время для боев на «Мэдисон Сквер Гарден», где он выступал, был также Лас-Вегас...»

В результате Абдулманап пошел на то, чтобы Хабиб занялся боевым самбо и как следствие ММА. И не ошибся. Может быть, если бы Хабиб пошел по пути дзюдо, то попал бы в сборную России, выступил бы на Олимпиаде — даже на Олимпиаде в Токио. Но вряд ли они с отцом когда-либо пожалели о выборе в польщу смешанных единоборств.

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