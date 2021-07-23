Великая арена в Токио: здесь играли Beatles и дрался Мохаммед Али. Олимпиада возвращается сюда спустя 57 лет

Первоначально этот зал предназначался только для турниров по боевым искусствам. Его прообраз — павильон в древней столице Японии.

24 июля будут разыграны первые комплекты медалей на Олимпиаде в Токио. В частности, это произойдет на соревнованиях по дзюдо — в категории до 48 кг среди женщин и до 60 кг среди мужчин. Дзюдоистский турнир пройдет на старейшей арене Игр — «Ниппон Будокан». Самое время рассказать об этом легендарном сооружении.

«Будокан» (в переводе с японского — «зал боевых искусств») был построен к Олимпиаде 1964 года — как раз для состязаний по дзюдо. Тогда был дебют на Олимпийских играх этой японской борьбы, созданной Дзигоро Кано в XIX веке. Японцы взяли три золото, а еще одно выиграл голландец Антон Гессинк — в открытом весе.

Nippon Budokan.#AFPgraphics on venue for the #Tokyo2020 Olympics judo and karate events pic.twitter.com/7yYS6n4pb5 — AFP News Agency (@AFP) July 22, 2021

«Будокан» был спроектирован японских архитектором Мамору Ямадой (скончался спустя два года после Олимпиады-1964). Другой известное произведение Ямады — Киотская башня. И если башню критиковали за то, что она выглядит слишком современно на фоне древнего города, то «Будокан» ругали за то, что тот выглядит слишком консервативно. При постройке арены Ямада вдохновился Юмэдоно — павильоном в древнем буддийском храме Хорю-дзи, что в Наре — бывшей столице Японии.

«Будокан» расположен в самом центре Токио — парке Китономару, рядом с Императорским дворцом. Высота дворца спорта — 42 метра, вместимость — 14 471 зритель (сейчас — 11 000). Здесь регулярно проходят турниры по единоборствах и про-рестлингу, а в 1976-м состоялся знаменитый выставочный бой между Мохаммедом Али и Антонио Иноки. Али заработал 6 миллионов долларов, Иноки — 4 миллиона, суммарная аудитория боя составила 1,4 миллиарда человек в 34 странах мира. Однако публика в «Будокане» бросалась мусором и требовала вернуть деньги. Подробно о том знаковом событии можно прочитать в материале обозревателя «СЭ» Андрея Баздрева. Это был не первый бой Али в «Будокане» — в 1972-м он победил в Токил единогласным решением судей Мака Фостера.

Но «Будокан» прославился на весь мир в первую очередь благодаря концертам звезд музыки. Live in Budokan — эти слова звучат уже как знак качества. Первыми же, кто дал в «Будокане» с концерт, были четверо парней из «Битлз». Многие в Японии были против этого, кто-то даже на полном серьезе предлагал великой четверке выступить на соседней помойке. Тут надо сказать, что 15 августа каждого года в «Будокане» проходит национальная панихида по погибшим во Второй мировой войны («День памяти о конце войны»). Само собой, ярым патриотам Японии не могло понравиться то, что такое место — да еще и настолько важное для национальной борьбы дзюдо — станет увеселительным заведением.

Тем не менее битлы отыграли два вполне успешных концерта — 30 июня и 2 июля 1966 года. Учитывая накаленную обстановку, они прошли при усиленных мерах безопасности — порядок охраняли около 3 тысяч полицейских. К счастью, обошлось без эксцессов. И если для «Будокана» это были первые концерты, то для «Битлз» — одни из последних (последний состоялся 29 августа 1966-го в Сан-Франциско).

Маховик был запущен, и за «Будоканом» устоялся имидж концертной площадки. За последующие 50 лет там прошло огромное количество концертов самых известных исполнителей. Например, Led Zeppelin выступили там четыре раза (дважды — в 1971-м, дважды — в 1972-м), а Queen — пять раз (1975, 1976, 1979, 1981, 1985).

Еще тут выходили на сцену ABBA, Deep Purple, Kiss, Боб Дилан, Фил Коллинз, The Police, Aerosmith, Эрик Клэптон, Judas Priest, Iron Maiden, Оззи Осборн, Фрэнк Синатра... Да кого тут только не было!

24 июля 2021-го Олимпийские игры возвращаются в «Будокан» — спустя 57 лет. Причем турнир по дзюдо будет не единственным. В начале августа здесь состоится олимпийский дебют другого японского боевого искусства — карате.