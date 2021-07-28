Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Дзюдо
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Дзюдо

Тренер Таймазовой прослезился во время интервью: «Мы считаем, что Мадина победила...»

13:47
Мадина Таймазова. Фото AFP
Мадина Таймазова. Фото AFP
Теги:

Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов во время интервью журналистам после выступления Мадины Таймазовой прослезился.

28 июля Таймазова завоевала бронзовую медаль. При этом полуфинал с ее участием с японкой Тидзуру Араи продлился почти 17 минут.

— Мадина очень расстроилась [после полуфинала], она, как и мы все, была уверена, что выиграла.

— Как удалось мотивировать ее на схватку за бронзу?

— Просто она чемпион, — сказал Морозов, после чего прослезился и прервал интервью.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора

21434 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Волейбол Бразилия — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады
Князь Монако Альбер двумя словами описал игру российских баскетболистов 3x3 на Олимпиаде
Олимпиада-2020: Япония, США и Китай — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Как часто можно есть рыбу?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события