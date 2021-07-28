Тренер Таймазовой прослезился во время интервью: «Мы считаем, что Мадина победила...»
13:47
Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов во время интервью журналистам после выступления Мадины Таймазовой прослезился.
28 июля Таймазова завоевала бронзовую медаль. При этом полуфинал с ее участием с японкой Тидзуру Араи продлился почти 17 минут.
— Мадина очень расстроилась [после полуфинала], она, как и мы все, была уверена, что выиграла.
— Как удалось мотивировать ее на схватку за бронзу?
— Просто она чемпион, — сказал Морозов, после чего прослезился и прервал интервью.
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