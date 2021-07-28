Тренер Таймазовой прослезился во время интервью: «Мы считаем, что Мадина победила...»

Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов во время интервью журналистам после выступления Мадины Таймазовой прослезился.

28 июля Таймазова завоевала бронзовую медаль. При этом полуфинал с ее участием с японкой Тидзуру Араи продлился почти 17 минут.

— Мадина очень расстроилась [после полуфинала], она, как и мы все, была уверена, что выиграла.

— Как удалось мотивировать ее на схватку за бронзу?

— Просто она чемпион, — сказал Морозов, после чего прослезился и прервал интервью.