В пятницу в Токио-2020 сумасшедшее дерби: Россия — Норвегия.

Россия — Норвегия — главная афиша мирового гандбола. Скандинавки, чего скрывать, в этом виде спорта доминируют. Выиграли Олимпиады в Пекине и Лондоне. Могли бы и в Рио. Если бы не та шикарная команда Евгения Трефилова. Валидольный полуфинал в Бразилии до сих пор стоит перед глазами.

И если мы вспоминаем его с удовольствием, то норвежцы — с ужасом. Для них женская гандбольная сборная — главная команда страны. Поэтому предстоящего ремейка Игр в Рио они ждут с предвкушением реванша. Обозреватель ведущего спортивного издания Норвегии VG Уле Кристиан Стрем рассказал «СЭ», насколько велико для его страны значение предстоящего матча.

Гандболисток в Норвегии любят больше, чем футболистов

— Для нас было крайне принципиально сыграть в полуфинале именно с Россией, — сказал Уле. — Все прекрасно помнят, что произошло пять лет назад. Норвегия никогда не забудет ту игру. И мы ждем реванша. Наша сборная летела в финал, легко выиграла шесть матчей подряд, и тут такое...

То поражение было трагедией для всех. Все ждали золота. Играли очень хорошо. Бросок на последних секундах, когда мяч пролетел в миллиметрах от штанги, помнит вся страна. Потому что женская гандбольная сборная — наша любимая команда. И самая главная в игровых видах. Популярнее футбола! Потому что футболисты выступают на низком уровне. Ясно, что Эрлинг Холлан сейчас главная звезда в Норвегии, но в целом сравнивать невозможно. Нору Мерк знает вся страна. И раз в год — во время Евро или чемпионат мира — рейтинги гандбола просто зашкаливают.

Интересно, что при этом наша лига не очень популярна. Практически все ведущие игроки выступают в зарубежных клубах.

— Предстоящий матч по аудитории будет сопоставим с лыжным чемпионатом мира с участием Клебо и Йохауг?

— Невозможно сравнивать, потому что игра — рано утром по Норвегии. Плюс еще такой момент — в Норвегии практически не показывают Олимпиаду по центральному ТВ. Смотреть можно только на различных платных платформах.

— Это дорого?

— Порядок цен плавающий. Я живу на хуторе неподалеку от Осло, плачу 50 долларов в месяц. В городе дешевле.

Трефилов в Норвегии не менее популярен, чем Вяльбе

— Вы здесь подходили за интервью к Евгению Трефилову. Как норвежцы к нему относятся?

— Он очень интересен нашей аудитории. Евгений — крайне интересный человек, он безумно любит гандбол и хорошо в нем разбирается. И всех цепляет, что он... ну, не злой, а как это правильно сказать... громкий, прямой. В общем, самый настоящий русский (смеется).

— Возможно представить такого тренера в Норвегии?

— Нет!

— Почему?

— Слишком прямолинейный. Всегда говорит что думает. Не стесняется нехороших слов. Он их вообще не подбирает, Трефилов даже не пытается быть политкорректным.

— Но он популярен в Норвегии?

— Очень! Почти все знают, как выглядит этот человек.

— Я видел, как норвежцы сходят с ума по Елене Вяльбе. Насколько сопоставим с ней в этом плане Евгений Васильевич?

— А они примерно на одном уровне. Но где-то Трефилов даже известнее.

— И последнее. У вас есть совершенно невероятный Кристиан Вархольм — он победил в Токио на 400 с/б с мировым рекордом. Хотя бы он по ажиотажу с гандболистками сравнится?

— Вархольм даже выше. Потому что мы не привыкли к медалям в легкой атлетике. Тем более к золотым. А вот к тому, что гандболистки в топе, за 25 лет привыкли все. И здесь от них тоже ждут только золота.