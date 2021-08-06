«Поражение в Рио стало для нас трагедией. Мы ждем реванша с русскими пять лет». Норвежский журналист — о гандбольном полуфинале мечты
Россия — Норвегия — главная афиша мирового гандбола. Скандинавки, чего скрывать, в этом виде спорта доминируют. Выиграли Олимпиады в Пекине и Лондоне. Могли бы и в Рио. Если бы не та шикарная команда Евгения Трефилова. Валидольный полуфинал в Бразилии до сих пор стоит перед глазами.
И если мы вспоминаем его с удовольствием, то норвежцы — с ужасом. Для них женская гандбольная сборная — главная команда страны. Поэтому предстоящего ремейка Игр в Рио они ждут с предвкушением реванша. Обозреватель ведущего спортивного издания Норвегии VG Уле Кристиан Стрем рассказал «СЭ», насколько велико для его страны значение предстоящего матча.
Гандболисток в Норвегии любят больше, чем футболистов
— Для нас было крайне принципиально сыграть в полуфинале именно с Россией, — сказал Уле. — Все прекрасно помнят, что произошло пять лет назад. Норвегия никогда не забудет ту игру. И мы ждем реванша. Наша сборная летела в финал, легко выиграла шесть матчей подряд, и тут такое...
То поражение было трагедией для всех. Все ждали золота. Играли очень хорошо. Бросок на последних секундах, когда мяч пролетел в миллиметрах от штанги, помнит вся страна. Потому что женская гандбольная сборная — наша любимая команда. И самая главная в игровых видах. Популярнее футбола! Потому что футболисты выступают на низком уровне. Ясно, что Эрлинг Холлан сейчас главная звезда в Норвегии, но в целом сравнивать невозможно. Нору Мерк знает вся страна. И раз в год — во время Евро или чемпионат мира — рейтинги гандбола просто зашкаливают.
Интересно, что при этом наша лига не очень популярна. Практически все ведущие игроки выступают в зарубежных клубах.
— Предстоящий матч по аудитории будет сопоставим с лыжным чемпионатом мира с участием Клебо и Йохауг?
— Невозможно сравнивать, потому что игра — рано утром по Норвегии. Плюс еще такой момент — в Норвегии практически не показывают Олимпиаду по центральному ТВ. Смотреть можно только на различных платных платформах.
— Это дорого?
— Порядок цен плавающий. Я живу на хуторе неподалеку от Осло, плачу 50 долларов в месяц. В городе дешевле.
Трефилов в Норвегии не менее популярен, чем Вяльбе
— Вы здесь подходили за интервью к Евгению Трефилову. Как норвежцы к нему относятся?
— Он очень интересен нашей аудитории. Евгений — крайне интересный человек, он безумно любит гандбол и хорошо в нем разбирается. И всех цепляет, что он... ну, не злой, а как это правильно сказать... громкий, прямой. В общем, самый настоящий русский (смеется).
— Возможно представить такого тренера в Норвегии?
— Нет!
— Почему?
— Слишком прямолинейный. Всегда говорит что думает. Не стесняется нехороших слов. Он их вообще не подбирает, Трефилов даже не пытается быть политкорректным.
— Но он популярен в Норвегии?
— Очень! Почти все знают, как выглядит этот человек.
— Я видел, как норвежцы сходят с ума по Елене Вяльбе. Насколько сопоставим с ней в этом плане Евгений Васильевич?
— А они примерно на одном уровне. Но где-то Трефилов даже известнее.
— И последнее. У вас есть совершенно невероятный Кристиан Вархольм — он победил в Токио на 400 с/б с мировым рекордом. Хотя бы он по ажиотажу с гандболистками сравнится?
— Вархольм даже выше. Потому что мы не привыкли к медалям в легкой атлетике. Тем более к золотым. А вот к тому, что гандболистки в топе, за 25 лет привыкли все. И здесь от них тоже ждут только золота.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю