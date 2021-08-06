Мы в финале Олимпиады! Гандболистки выстояли с Норвегией, несмотря на красную карточку, и идут защищать титул

Как и в 2016-м, все снова решил один мяч.

Олимпийские игры-2020. Гандбол. Женщины. Полуфинал

Россия — Норвегия — 27:26 (14:11)

Россия: Вяхирева (9), Макеева (4).

Норвегия: Морк (10).

Россия — Норвегия в гандболе — это почти как Россия — Канада в хоккее. Чтобы понять масштаб противостояния, почитайте интервью норвежского журналиста «СЭ». За матчем без преувеличения следила вся страна. Может быть, даже больше народу, чем у нас. Поэтому с первых минут становится видно, что это принципиальное противостояние. Эмоции зашкаливают, каждая атака сопровождается криками наших «До верного!» или «Держать!». Алексеев, который на этом турнире чего только не пережил — критику и президента федерации, и Евгения Трефилова, — защищается вместе с командой.

Жесткие правила

Сразу бросается в глаза уровень скоростей. Он абсолютно несравним с групповым этапом или четвертьфиналом. Очень много передач на девятиметровой линии, попыток разменяться и остаться два в линию. При этом фантастическая игра вратарей — что Лунде, что Калинина с Седойкиной сегодня выдали матч жизни. Но у кого-то будет еще финальный матч в Токио.

Очень тяжело пришлось Бобровниковой, которой выпало играть с Морк. Ветеран и лидер норвежек, которая пять лет назад лютовала и обвиняла судей в помощи России, сегодня была очень зла и набрала 10 очков. Но у нас был свой ответ — Анна Вяхирева прекрасно обыгрывала и набрала в итоге 9.

Обмен ударами шел до середины первого тайма — никто не мог оторваться больше чем на мяч. Но на 14-й минуте пришел настоящий удар. Анна Сень врезала по подбородку сопернице, а арбитры, француженки сестры Бонавентюра, ударили под дых сборную России, выписав красную карточку. Правила жесткие, но это правила. И, к сожалению, основания для решения были.

Жёсткий удар Сень в лицо Морк. pic.twitter.com/tARFTMC92W — Lublineс93 (@Lublinec931) August 6, 2021

Но наши только промотивировались. На перерыв Россия уходила при «+3». И какие нужные и сложные мячи мы забивали! Манагарова принимает через все поле от вратаря и в фантастическом полете, чтобы не заступить за линию, бросает. Гол — абсолютно непонятно каким образом.

Ключевой фактор

Десятое по счету дыхание на этой Олимпиаде открылось у Макеевой, которая отлично вошла в игру во втором тайме. Благодаря трем ее броскам мы даже сделали счет 22:16, но для такого матча это было слишком. Норвежки чуть подобрались, но с очень большим трудом проходили через нашу вяжущую оборону и поймавшую кураж Седойкину.

Между тем вечерело. У норвежек на отыгрыш четырех мячей оставалось девять минут. Они едва это не сделали. Российская делегация побежала за новой порцией валидола в аптеку. Норвежская, сидевшая несколькими рядами ниже, сбегала за норвежским флагом. Но за нас был ключевой фактор — на трибуны пришли узбекские боксеры. Как оказалось, с других видов спорта ходить к коллегам давно уже можно.

Дотянули до победы

Шансы у норвежек оставались. Тайм-ауты наши израсходовали, а Лунде в норвежских воротах творила чудеса. В нашем секторе затянули: «Нужен гол!» Норвежская делегация, сидевшая в нескольких рядах ниже, ответила: «Heja Norge!»

В концовке россиянки схватили очень ненужное удаление, а расстояние сократилось до двух мячей. Каким-то непостижимым образом, затягивая время, доводя атаки до пассивного владения, — и в итоге даже не дошло до решающего броска норвежек в миллиметрах от наших ворот, как было в Рио. Россиянки под крики сорвавшегося на последней минуте Трефилова дотянули до победы — и устроили шумное празднование в центральном круге.

Норвежско-исландские тренеры, под слова которых сдается этот репортаж, были растеряны. Их подавленность слышится даже на пресс-конференции. «Почему вы проиграли, в чем разница между вашими командами?» — вопрос от журналиста. «Они русские, а мы норвежцы», — ответил Хергейрссон.

Теперь с россиянками придется иметь дело француженкам. Все как в Рио. И как бы хотелось, чтобы исход Рио повторился!