Макеева рассказала об отличиях сборных Швеции от Бразилии по гандболу

Линейный женской сборной России по гандболу Ксения Макеева рассказала об отличиях Швеции от Бразилии.

«Шведки бегут постоянно. Бразилия послабее. Также у них больше задних бросков и они хороши 1 в 1. У них хороший линейный», — сказала Макеева.

«Полностью согласен с Ксенией. Завтра нас ждет быстрый центр и отрывы», — подчеркнул главный тренер сборной Алексей Алексеев.

— Очень много было сказано негативного в адрес России после игры с Бразилией, почему?

— Проигрыш произошел из-за того, что много не забили. Основной момент в проигрыше: мы отдали 4 мяча в руки противника. Это большой минус. Считаю, что мы неплохо сыграли в защите, — сказала Макеева.

— Что хорошего можете сказать о вчерашней игре.

— Мы потеряли не 2 очка, а одно. Хорошо, что только одно. Молодцы, что не сломались. Да, не добили вчера противника, — ответил Алексеев.