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Алексеев рассказал об изменениях в составе сборной России по гандболу перед матчем со Швецией на Олимпиаде

13:51
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев рассказал о подготовке к предстоящему матчу против команды Швеции на Олимпиаде в Токио. Встреча состоится 27 июля.

«Была подготовка к завтрашнему матчу со Швецией. Время для тренировки, правда, было неудобным», — сказал Алексеев.

Также Алексеев ответил на вопрос об изменениях в составе.

«Возможны изменения в составе, но пока не готов сказать о них. За два часа до начала игры объявим состав. Все в строю. Все нормально. Есть какие-то микроповреждения после последней игры. Но все здоровы и в строю.

Устраивает ли физическое состояние команды? Вполне устраивает, как чувствуют себя девочки», — подчеркнул тренер.

25 июля женская сборная России по гандболу сыграла вничью с Бразилией в первом матче на Олимпиаде (24:24).

(Мария Куцубеева)

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