Алексеев рассказал об изменениях в составе сборной России по гандболу перед матчем со Швецией на Олимпиаде
Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев рассказал о подготовке к предстоящему матчу против команды Швеции на Олимпиаде в Токио. Встреча состоится 27 июля.
«Была подготовка к завтрашнему матчу со Швецией. Время для тренировки, правда, было неудобным», — сказал Алексеев.
Также Алексеев ответил на вопрос об изменениях в составе.
«Возможны изменения в составе, но пока не готов сказать о них. За два часа до начала игры объявим состав. Все в строю. Все нормально. Есть какие-то микроповреждения после последней игры. Но все здоровы и в строю.
Устраивает ли физическое состояние команды? Вполне устраивает, как чувствуют себя девочки», — подчеркнул тренер.
25 июля женская сборная России по гандболу сыграла вничью с Бразилией в первом матче на Олимпиаде (24:24).
(Мария Куцубеева)
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