Гандболистки 12 клубов Суперлиги поддержали россиянок перед матчем с Венгрией на Олимпиаде

Игроки 12 клубов женской Суперлиги по гандболу записали видео в поддержку сборной России перед матчем третьего тура с Венгрией на Олимпиаде-2020. Встреча пройдет 29 июля и начнется в 13.30 (мск).

После двух матчей сборная России занимает пятое место с одним баллом в группе B. Венгрия — шестая строчка и ноль очков.

Напомним, что из шести команд группы только четыре выходят в плей-офф Олимпийских игр в Японии.