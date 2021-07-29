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Гандболистки 12 клубов Суперлиги поддержали россиянок перед матчем с Венгрией на Олимпиаде

11:42
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Игроки 12 клубов женской Суперлиги по гандболу записали видео в поддержку сборной России перед матчем третьего тура с Венгрией на Олимпиаде-2020. Встреча пройдет 29 июля и начнется в 13.30 (мск).

После двух матчей сборная России занимает пятое место с одним баллом в группе B. Венгрия — шестая строчка и ноль очков.

Напомним, что из шести команд группы только четыре выходят в плей-офф Олимпийских игр в Японии.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события