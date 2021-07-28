Президент федерации гандбола России выступил с заявлением по первым матчам сборной на Олимпиаде

Глава федерации гандбола России Сергей Шишкарев выступил с заявлением по итогам двух первых матчей сборной России на Олимпийских играх. Женские гандболистки сыграли вничью с Бразилией и проиграли Швеции.

«Женская гандбольная команда ехала в Токио в статусе действующих олимпийских чемпионов, на ней лежит огромная ответственность. Защищать титул всегда сложно, особенно в тяжелых условиях нынешней Олимпиады: без зрителей, без групп поддержки, без флага и гимна. Однако, несмотря на всё это, я не вижу оправдания слабой и, что более тревожно, безвольной игре, которую показала наша сборная в матче со Швецией. Неудовлетворительно действовали и в нападении, и в защите.

Любой спортивный процесс в сборной состоит из трех компонентов: организационного, за который отвечает федерация, установочного, где ответственным является тренерский штаб, и, собственно игрового, за который несут ответственность те, кто непосредственно выходит на площадку.

Тревожные звонки я увидел еще в первом матче с Бразилией, когда сборная упустила победу, ведя по ходу игры. Я надеялся, что и штаб, и игроки сделают необходимые выводы и перестроят свои действия. Этого не произошло, более того, стало только хуже. Мы не можем остановить Олимпиаду и получить еще немного времени на подготовку или на подбор новой команды. Перечень решений, который есть у нас для экстренного исправления ситуации, чрезвычайно ограничен. Однако ничего не делать мы не можем себе позволить.

Впереди у сборной еще три матча на групповом турнире. И ни в одной встрече она не может позволить себе даже ничьей, тренерский штаб и игроки обязаны побеждать. В течение 24 часов федерация и тренерский штаб намерены принять решения, которые, как я надеюсь, позволят перестроить игру нашей сборной, одной из самых сильных в мире, и проявить ее реальный потенциал. В любом случае, я хочу пожелать сборной успехов и победы. Верим в команду!" - приводит пресс-служба ФГР слова Шишкарева.