Олимпиада
Токио-2020
Гандбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гандбол

Гандбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Черногория и другие матчи

00:20
Олимпиада-2020 в Токио, четвертьфиналы гандбольного турнира у женщин: лидер сборной ОКР Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олимпиада-2020 в Токио, четвертьфиналы гандбольного турнира у женщин: лидер сборной ОКР Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Первый раунд плей-офф гандбольного турнира женских сборных на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В среду, 4 августа, состоятся четыре матча 1/4 финала. Сборная ROC (Олимпийского комитета России) играет первым заходом против Черногории. Россиянки — чемпионки Олимпиады-2016.

Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Гандбол. Женщины

Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/4 финала (время московское)

03.30. Россия — Черногория

07.15. Норвегия — Венгрия

11.00. Швеция — Корея

14.45. Франция — Нидерланды

1/2 финала — 6 августа, пятница (11.00, 15.00)

Норвегия / Венгрия — Россия / Черногория

Франция / Нидерланды — Швеция / Корея

Матч за третье место — 8 августа, воскресенье (05.00)

Финал — 8 августа, воскресенье (09.00)

Все события двенадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Еще одна белорусская легкоатлетка отказалась возвращаться на родину вслед за Тимановской
Мужчина обезглавил возлюбленную и выбросил на улицу
Тепловой пунктик: температура 35,5 предсказывает смерть от COVID-19
Самая загадочная книга в мире: о чем написано в манускрипте Войнича?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события