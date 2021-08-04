Первый раунд плей-офф гандбольного турнира женских сборных на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В среду, 4 августа, состоятся четыре матча 1/4 финала. Сборная ROC (Олимпийского комитета России) играет первым заходом против Черногории. Россиянки — чемпионки Олимпиады-2016.

Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/4 финала (время московское)

03.30. Россия — Черногория

07.15. Норвегия — Венгрия

11.00. Швеция — Корея

14.45. Франция — Нидерланды

1/2 финала — 6 августа, пятница (11.00, 15.00)

Норвегия / Венгрия — Россия / Черногория

Франция / Нидерланды — Швеция / Корея

Матч за третье место — 8 августа, воскресенье (05.00)

Финал — 8 августа, воскресенье (09.00)

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