Гандбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Черногория и другие матчи
00:20
Первый раунд плей-офф гандбольного турнира женских сборных на Олимпийских играх-2020 в Токио.
В среду, 4 августа, состоятся четыре матча 1/4 финала. Сборная ROC (Олимпийского комитета России) играет первым заходом против Черногории. Россиянки — чемпионки Олимпиады-2016.
Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Гандбол. Женщины
Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/4 финала (время московское)
03.30. Россия — Черногория
07.15. Норвегия — Венгрия
11.00. Швеция — Корея
14.45. Франция — Нидерланды
1/2 финала — 6 августа, пятница (11.00, 15.00)
Норвегия / Венгрия — Россия / Черногория
Франция / Нидерланды — Швеция / Корея
Матч за третье место — 8 августа, воскресенье (05.00)
Финал — 8 августа, воскресенье (09.00)
Все события двенадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю