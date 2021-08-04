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Женская сборная Швеции вышла в полуфинал Олимпийских игр

12:36
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Женская сборная Швеции вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

В матче 1/2 финала шведки сыграют с победительницами матча Франция — Нидерланды.

Напомним, что в другом полуфинале Россия встретится с Норвегией.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Швеция — Корея — 39:30 (21:13)

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события