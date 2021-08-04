Первый украинский чемпион Олимпийских игр-2020 получил травму накануне отлета в Токио. Однако вышел на ковер и сотворил историю.

Жан Беленюк в финале турнира по греко-римской борьбе (до 87 кг) победил венгра Виктора Лоринца (5:1), после чего станцевал гопак — это его традиция.

Мама Беленюка — украинка, отец — руандиец (фамилия Жана при рождении — Ндагиджимана). Венсан Ндагиджимана погиб в 1990-х во время гражданской войны в Руанде. Беленюк живет в Киеве, с 2019 года — депутат Верховной Рады (партия «Слуга народа»).

Успех Жана был ожидаем — ранее он дважды выигрывал чемпионат мира (2015, 2019) и три раза чемпионат Европры (2014, 2016, 2019), а на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро стал серебряным призером. Однако после награждения Беленюк рассказал украинским и российским журналистам, что накануне вылета в Токио столкнулся с большой неприятностью — его участие в Олимпиаде было под вопросом.

— Какой у вас был план на финал? И пришлось ли что-нибудь менять в тактике во время схватки?

— План был такой, что в принципе ничего менять было не нужно. Все шло по плану. Единственное, я был постоянно на связи с тренером. Я его слышу, осознаю каждое слово, которое он говорит, и вношу изменения в стиль своей борьбы. Когда он сказал, что судья может дать мне второе предупреждение, а сопернику — два балла, то я использовал всю свою мощь, чтобы показать максимальную активность и во втором периоде все-таки сделать партер и реализовать прием именно в этом положении.

У меня были положительные мысли с самого начала. Я с самого начала настроился так, чтобы получить удовольствие от схватки. У меня был довольно тяжелый путь, честно вам скажу. Я уже говорил, что травмировался накануне отлета в Токио. Даже не был до конца уверен, что у меня будет возможность бороться. Уже не раз повторял, что только оптимизм и вера в меня моего тренера Владимира Шацкого дали мне возможность здесь полностью реализоваться.

Врачи, которые меня осматривали, сказали, что нужно делать операцию на плече. Когда мы сказали: «Какая операция, когда у нас через три недели Олимпийские игры!» — они ответили, что это чистая авантюра, потому что они еще не видели людей, которые борются одной рукой.

По тому, что со мной случилось, можно снимать фильмы, писать книги. Думаю, займусь этим в будущем. Ситуация была критической. Первые дни не мог в столовой поднос взять своими руками. Только через неделю начал как-то разрабатывать руку. Мы полностью поменяли технику и тактику ведения боя, чтобы иметь возможность бороться, учитывая ситуацию. Большое спасибо врачу, Веребинскому Александру Павловичу. Он каждый день был со мной в Токио и разрабатывал мою руку. Уверен, что это помогло в том, чтобы сегодня я стоял тут с этой медалью.

— Операция была или нет?

— Операции не было. Но она, скорее всего, будет, потому что после такого вывиха, который произошел со мной, у меня полностью разорвана суставная губа. Да, это произошло на вечерней тренировке 12 июля. Простая ситуация, но так сложилось, что у меня полностью вылетело плечо. Я не мог понять, смогу ли поехать на Олимпиаду. Не знал, чего ждать, потому что вердикт врачей был только утром следующего дня, когда я сделал МРТ и поехал в институт ортопедии. Там мне сказали, что надо делать операцию, восстанавливаться около шести недель. И только мой тренер сказал, что мы будем тренироваться и покажем результат.

— У вас не было такого в биографии, чтобы получили травму накануне большого турнира?

— У меня вообще на протяжении всей карьеры не было никаких травм. Только классе в шестом я сломал руку, но это было еще на детском уровне. И тут прямо накануне Олимпийских игр такая тяжелая травма. Единственное, что меня спасло, что там не было перелома. Когда случается такой вывих, то ломается кость, которая поддерживает сустав. Если бы она сломалась, тогда без вариантов пришлось бы сразу оперировать. У меня просто полностью порвалась [суставная] губа. Мне сказали, что в некоторых положениях моя рука может снова вылететь непосредственно на соревнованиях.

Тем не менее мы делали все. У моего тренера была такая травма, и он знает, как восстановиться за короткий срок. Слава богу. Это просто невероятно. Я каждый день просыпался и не мог представить, что... Я вообще не мог представить, как буду бороться. От меня все ждут результата. Я каждый день получаю эсэмэски, что от меня ждут золота, а в этот момент я лежу и не могу поднять руку. А до выступления остается 10-12 дней, то есть смешные какие-то цифры. Слава богу, что все закончилось именно так. Уверен, что Бог дал мне это и показал, что если делать все, что от тебя зависит, то даже в таких тяжелых ситуациях можно побеждать.

Я спокойно подошел к соревнованиям. Учитывая ту ситуацию, в которой я оказался, я старался получить удовольствие от процесса. А то, что так случилось... Если честно, сейчас я осознаю, что произошло то, что должно было произойти. И то, что я нарабатывал, не прошло просто так. Наверное, Бог видел мои старания и наградил меня этой медалью. Спорт — это спорт, тут может быть все что угодно. Люди работают над собой, стремятся показать результат, но что-то не выходит. На то есть причины. Не знаю, как это объяснить, но я, конечно, мечтал вернуться и победить. Но ты никогда не знаешь, что с тобой может произойти, где ты можешь оступиться и упасть. Поэтому я очень рад, что есть так, как есть.

— Планируете поехать на Олимпиаду в Париж?

— Пока не думаю об этом. Пока планирую отдохнуть. Мне есть чем заняться. Я полностью акцентирую свое внимание на политической деятельности. А про Париж буду думать немного позже.

— Если бы написали книгу о своей победе, как бы ее назвали?

— Как именно назвать... Вы знаете, у меня, честно говоря, вообще интересная жизнь. Смотря на то, какие акценты расставлять и какие приоритеты выбирать, таким было бы и название этой книги. По моим последним трем неделям действительно можно снимать фильм и писать книги. Это, наверное, могло быть название... Даже не знаю. Надо подумать.

— У Майка Тайсона книга называется «Беспощадная истина».

— Это его биография? Я читал его книжку. У нас с Майком Тайсоном разные подходы к тренировкам, но это выдающийся человек, который заслуживает уважения.

— Вероятно, он теперь обратит на вас внимание, потому что вы олимпийский чемпион.

— Дело в том, то мы с ним знакомы. Он приезжал в Киев, и у меня была возможность познакомиться и пообщаться с ним. Так что он уже обо мне знает. Я сказал ему, что контролирую ситуацию в Киеве, что я местный Майк Тайсон (улыбается).

— А могли бы представить себя в боксе?

— Мне очень нравится бокс. Слежу за выступлениями наших спортсменов. Единственное, я понимаю, что мое телосложение не позволит мне в полной мере реализовать себя в боксе.

— Удар, мне кажется, у вас нокаутирующий.

— Мне нужно пока что залечить плечо, а потом думать про удары.

— Главное, чему вас научила борьба за два десятка лет?

— Никогда не сдаваться. У меня даже на задней крышке часов, которые мне подарили, это написано. Ребята написали мне это. Это механические часы, но без подзавода, их нужно подзаводить вручную. Когда я делал это, я увидел эту надпись и понял, что все будет хорошо, что нужно настраиваться и бороться до конца. Вот и все.

— Вы феноменально танцуете гопак. Как давно им владеете?

— Я в детстве ходил на украинские народные танцы. Хотя меня оттуда выгнали, потому что я был недостаточно растянутый. У меня не было потенциала стать танцором, но тем не менее некоторые движения из гопака у меня остались на подкорке, наверное. Много кому нравится мой гопак. Я говорил, что если выиграю Олимпийские игры, то станцую. Украинцам это очень нравится. Мне хочется порадовать их. Не знаю, что будет дальше с моей карьерой и буду ли я дальше бороться. Это очень приятный момент, приятная возможность, чтобы порадовать болельщиков, которые за меня переживали, как и за других наших олимпийцев в Токио.

— Поздравил ли вас президент?

— У меня сейчас нет при себе телефона. Пока не знаю.

— Уже поздравляют. Президент уже поздравил, — добавила медиаофицер сборной Украины.