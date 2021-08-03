«Надо быть из России, чтобы выиграть». Армянский борец считает, что Евлоев взял золото Олимпиады нечестно
Финал Олимпиады между Мусой Евлоевым и Артуром Алексаняном обернулся очередным судейским скандалом.
Армянский борец (олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, бронзовый призер Лондона) проиграл 1—5, затем не стал надевать серебряную медаль, а потом, проходя по микст-зоне мимо журналистов, произнес: «Надо быть из России, чтобы выиграть». Так он ответил на просьбу «Матч ТВ» об интервью.
События в схватке развивались так. Рефери поставил Алексаняна в партер из-за его пассивности. Евлоев начал его растаскивать, сумел поднять, но не полностью оторвал от земли — армянин коснулся руками пола. Однако тренерский штаб сборной России затребовал челлендж — просмотр судейской бригадой видеоповтора. Посмотрев повтор, судьи отдали Евлоеву два балла, а Алексаняна наказали предупреждением за нарушение правил.
Комментариев от судей насчет того, что они увидели, не было. В таком случае попробуем предположить. По всей видимости, они увидели, как армянский борец правой рукой слегка зацепил ногу россиянина (зацепы запрещены). Сразу после этого захват сорвался.
Потом снова был партер, и Евлоев использовал шанс увеличить отрыв в счете — оторвал Алексаняна от земли и совершил бросок. На перерыв соперники ушли при счете 5—0 в пользу российского борца. Во втором периоде армянин отыграл балл (за счет того, что Мусу поставили в партер), но не более того.
Можно ли придраться к судейскому решению? Вероятно, да. Но вне зависимости от этого Евлоев смотрелся сильнее. У Алексаняна было время, чтобы сократить разрыв в счете не на один балл, а на гораздо больше. Он этим никак не воспользовлася. При этом армянский борец, скорее всего, вышел на ковер с травмой. В конце полуфинальной схватки с иранцем Мохаммадхади Сарави он повредил ногу, когда выдергивал оппонента из партера. Причем в тот момент иранец схватил Алексаняна за ногу, после чего счет из 1—1 превратился в 3—1 в пользу Артура.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили так прокомментировал слова Алексаняна: «Такие вещи — удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы. Те, кто видел схватку, видели, что Муса выиграл в одну калитку, даже пожалел его чуть-чуть. Ну что тут еще можно сказать?» (Цитата — ТАСС).
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