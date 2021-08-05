Угуев прокомментировал победу на Олимпиаде: «Пришлось включать характер»

Российский борец-вольник Заур Угуев в беседе с журналистами поделился впечатлениями от своего выступления на Олимпийских играх. В финале турнира в весовой категории до 57 кг он победил Рави Кумара из Индии (7:4).

«Это тяжелая и дорогая медаль для меня. Здесь я не обращал внимания на то, кто выйдет против меня. Мне без разницы было — кто бы ни вышел, я сюда приехал за золотой медалью», — сказал Угуев.

Россиянин уже встречался с Кумаром — в полуфинале чемпионата мира 2019 года. Тогда он победил его со счетом 6:4. На вопрос, изменился ли индиец за два года, российский борец ответил: «Думаю, он такой же, какой и был. Не увидел, чтобы он прибавил».

Угуев на Олимпиаде провел две драматичные схватки — с американцем Томасом Гилманом в 1/8 финала (5-4) и узбеком Гуломжоном Абдуллаевым в 1/4 финала (6-6). В обеих россиянин провел победные броски на последних секундах.

«Просто очень сильно не хотел проигрывать, из-за этого пришлось включать характер. Я знал, что у меня получится любое действие, которое задумал. И все это получилось. Это долгие годы тренировок. Какой прием круче? Думаю, во второй схватке [с Абдуллаевым]. Это моя короночка, можно сказать. На экстренный случай? Да, вчера он как раз был. Раньше таких встреч у меня еще не было. Я на сборах приболел — думаю, это сказалось», — добавил Угуев.

