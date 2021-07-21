Женская сборная Нидерландов забила 10 голов Замбии на олимпийском футбольном турнире

Женская сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Замбией (10:3) в матче группы F олимпийского футбольного турнира. Игра прошла в японском Мияги.

Четыре гола в составе Нидерландов забила Вивианн Миедема, дубль на счету Лиеке Мартенс, еще по разу отличились Шанис ван де Санден, Джилл Роорд, Линетт Бееренстейн и Виктория Пелова.

Олимпиада в Токио (Япония) завершится 8 августа.

Олимпийские игры

Группа F

Замбия — Нидерланды — 3:10 (1:6)

Голы: Миедема, 9 (0:1). Мартенс, 14 (0:2). Миедема, 15 (0:3). Банда, 19 (1:3). Миедема, 29 (1:4). Мартенс, 38 (1:5). ван де Санден, 44 (1:6). Миедема, 59 (1:7). Роорд, 64 (1:8). Бееренстейн, 75 (1:9). Пелова, 80 (1:10). Банда, 82 (2:10). Банда, 83 (3:10).

21 июля. Рифу (Мияги). Стадион «Мияги».