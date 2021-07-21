Австралийки выиграли у Новой Зеландии на олимпийском футбольном турнире

Женская сборная Австралии одержала победу над Новой Зеландией (2:1) в матче группы G олимпийского футбольного турнира. Игра прошла в японском Токио.

В составе австралиек голы забили Тамека Яллоп и Сэм Керр. У их соперника отличилась Габи Ренни.

Олимпиада в Японии завершится 8 августа.

Футбол. Олимпийские игры

Группа G

Австралия — Новая Зеландия — 2:1 (2:0)

Голы: Яллоп, 20 (1:0). Керр, 33 (2:0). Ренни, 90+1 (2:1).

21 июля. Тефу. Стадион «Токио Стэдиум».