Австралийки выиграли у Новой Зеландии на олимпийском футбольном турнире
16:37
Женская сборная Австралии одержала победу над Новой Зеландией (2:1) в матче группы G олимпийского футбольного турнира. Игра прошла в японском Токио.
В составе австралиек голы забили Тамека Яллоп и Сэм Керр. У их соперника отличилась Габи Ренни.
Олимпиада в Японии завершится 8 августа.
Футбол. Олимпийские игры
Группа G
Австралия — Новая Зеландия — 2:1 (2:0)
Голы: Яллоп, 20 (1:0). Керр, 33 (2:0). Ренни, 90+1 (2:1).
21 июля. Тефу. Стадион «Токио Стэдиум».
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