Женская сборная Канады сыграла вничью с Японией на олимпийском футбольном турнире

Женская сборная Канады сыграла вничью с Японией в матче первого тура группы Е (1:1) на олимпийском футбольном турнире.

В составе команды Канады гол забила Синклэйр. У японок отличилась Ивабучи. Игра проходила в Саппоро на стадионе «Саппоро Доум».

Помимо Японии и Канады в группе Е выступают сборные Великобритании и Чили, которые уже успели провести свой матч ранее (2:0).

Женский футбольный турнир на Олимпиаде в Токио проходит с 21 июля по 6 августа.

Олимпийские игры

Группа E

Япония — Канада — 1:1 (0:1)

Голы: Синклэйр, 6 (0:1). Ивабучи, 84 (1:1).

21 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».