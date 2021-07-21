Олимпиада
Токио-2020
Футбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Футбол

Женская сборная Канады сыграла вничью с Японией на олимпийском футбольном турнире

15:36
Теги:

Женская сборная Канады сыграла вничью с Японией в матче первого тура группы Е (1:1) на олимпийском футбольном турнире.

В составе команды Канады гол забила Синклэйр. У японок отличилась Ивабучи. Игра проходила в Саппоро на стадионе «Саппоро Доум».

Помимо Японии и Канады в группе Е выступают сборные Великобритании и Чили, которые уже успели провести свой матч ранее (2:0).

Женский футбольный турнир на Олимпиаде в Токио проходит с 21 июля по 6 августа.

Олимпийские игры

Группа E

Япония — Канада — 1:1 (0:1)

Голы: Синклэйр, 6 (0:1). Ивабучи, 84 (1:1).

21 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Олимпиада официально началась! И первые спортсмены не стали вставать на колено в честь BLM
Что смотреть на Олимпиаде в Токио. Гид по расписанию самых крутых соревнований
Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
Роспотребнадзор Татарстана запретил присутствие зрителей на матче «Рубин» — «Спартак»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд