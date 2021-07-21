Женская сборная Канады сыграла вничью с Японией на олимпийском футбольном турнире
15:36
Женская сборная Канады сыграла вничью с Японией в матче первого тура группы Е (1:1) на олимпийском футбольном турнире.
В составе команды Канады гол забила Синклэйр. У японок отличилась Ивабучи. Игра проходила в Саппоро на стадионе «Саппоро Доум».
Помимо Японии и Канады в группе Е выступают сборные Великобритании и Чили, которые уже успели провести свой матч ранее (2:0).
Женский футбольный турнир на Олимпиаде в Токио проходит с 21 июля по 6 августа.
Олимпийские игры
Группа E
Япония — Канада — 1:1 (0:1)
Голы: Синклэйр, 6 (0:1). Ивабучи, 84 (1:1).
21 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».
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