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Яна Егорян — о русском финале Токио-2020 в сабле: «Видимо, у нас просто есть нечто такое, чего нет у других»

12:57
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала выход в финал турнира саблисток Олимпиады в Токио российских фехтовальщиц Софьи Великой и Софии Поздняковой.

«София Позднякова, как только после юниоров ворвалась во взрослую сборную России, сразу начала давать результат, — сказал Егорян корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой. — И вот ее первая Олимпиада — и она уже в двойке. Кто из них победит — посмотрим. София Позднякова и Софья Великая — две великие российские фехтовальщицы. Они не раз показывали хороший результат на международных стартах».

Также Егорян поделилась мнением об уровне российского фехтования в целом.

«Очень много стран фехтует на высоком уровне. Видимо, у нас просто есть нечто такое, чего нет у других. Может быть, это удача, или мы просто лучше», — сказала спортсменка.

Финал состоится сегодня, 26 июля, в 14.45 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

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