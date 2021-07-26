В Госдуме отреагировали на выход российских саблисток в финал Олимпиады
12:53
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал выход саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великий в финал на Олимпиаде в Токио.
«Отлично. Это очень хорошая новость. Мы очень рады за наших девушек, — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Понятно, что они были одними из лидеров. Мы знали и были уверенны, что они смогут пройти так далеко. Девочки еще раз доказали, что наша школа — одна из лучших в мире. Мы очень гордимся, что в нашей стране есть такие спортсменки. Надеюсь, победит сильнейшая. И Позднякову, и Великую мы любим, уважаем и гордимся ими. Но тут победит, повторюсь еще раз, сильнейшая».
Российский финал состоится сегодня, 26 июля, в14.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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