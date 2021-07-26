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Журова — о российском финале в фехтовании: «Это давно наш вид спорта. Болельщики будут очень рады»

13:05

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала выход саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великий в финал на Олимпиаде в Токио.

«Фехтование, как и стрельба, проходит в начале олимпийской программы. Настроение всей сборной зависит от этих результатов. Это очень яркий вид спорта, я за него переживаю. Это очень интересно смотреть. Болельщики будут очень рады российскому финалу. Это лишний раз доказывает высокий уровень фехтования в нашей стране. Этот вид спорта давно наш», — сказала Журова «СЭ».

Финал состоится сегодня, 26 июля, в 14.45 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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