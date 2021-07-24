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Шпажистка Сунь Ивень принесла Китаю третье золото на Олимпиаде-2020

15:26
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Китайская шпажистка Сунь Ивень победила румынку Ану Марию Попеску в поединке за золото Олимпиады-2020.

Сунь Ивень выиграла со счетом 11:10.

Эта золотая медаль стала для Китая третьей на Олимпиаде в Токио. Ивень впервые стала олимпийской чемпионкой, до этого она становилась серебряной и бронзовой призеркой Игр.

Отметим, что Сунь Ивень в полуфинале победила россиянку Айзанат Муртазаеву, которая заняла 4-е место.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, личное первенство

Финал

Сунь Ивень (Китай) — Ана Мария Попеску (Румыния) — 11:10

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Иван Торопцев все материалы автора

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