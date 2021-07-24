С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по фехтованию начнется 24 июля и завершится 1 августа.

На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России по фехтованию выиграла 7 медалей (наибольшее количество в общем зачете) — 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзы.

Состав сборной России

Мужчины:

сабля — Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (запасной);

рапира — Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (запасной);

шпага — Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (запасной).

Женщины:

сабля — Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева (запасная);

рапира — Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (запасная);

шпага — Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (запасная).

Фехтование. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 1 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

25 июля. 13:00, 13:30. Шпага, личное первенство. 1/2 финала.

25 июля. 14:30. Шпага, личное первенство. Матч за 3-е место.

25 июля. 15:30. Шпага, личное первенство. Финал.

26 июля. 13:00, 13:30. Рапира, личное первенство. 1/2 финала.

26 июля. 14:30. Рапира, личное первенство. Матч за 3-е место.

26 июля. 15:30. Рапира, личное первенство. Финал.

28 июля. 06:00, 07:00. Сабля, командное первенство. 1/2 финала.

28 июля. 12:30. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место.

28 июля. 13:30. Сабля, командное первенство. Финал.

30 июля. 06:00, 07:00. Шпага, командное первенство. 1/2 финала.

30 июля. 12:30. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место.

30 июля. 13:30. Шпага, командное первенство. Финал.

1 августа. 05:00, 06:00. Рапира, командное первенство. 1/2 финала.

1 августа. 12:30. Рапира, командное первенство. Матч за 3-е место.

1 августа. 13:30. Рапира, командное первенство. Финал.

Фехтование. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 31 июля 2021. Женщины. Расписание соревнований

25 июля. 12:00, 12:30. Рапира, личное первенство. 1/2 финала.

25 июля. 14:00. Рапира, личное первенство. Матч за 3-е место.

25 июля. 15:00. Рапира, личное первенство. Финал.

26 июля. 12:00, 12:30. Сабля, личное первенство. 1/2 финала.

26 июля. 14:00. Сабля, личное первенство. Матч за 3-е место.

26 июля. 15:00. Сабля, личное первенство. Финал.

27 июля. 06:00, 07:00. Шпага, командное первенство. 1/2 финала.

27 июля. 12:30. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место.

27 июля.13:30. Шпага, командное первенство Финал

29 июля. 06:00, 07:00. Рапира, командное первенство. 1/2 финала.

29 июля. 12:30. Рапира, командное первенство. Матч за 3-е место.

29 июля. 13:30. Рапира, командное первенство. Финал.

31 июля. 06:00, 07:00. Сабля, командное первенство. 1/2 финала.

31 июля. 12:30. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место.

31 июля. 13:30. Сабля, командное первенство. Финал.

Летние Олимпийские игры в Токио: когда Олимпиада, церемонии открытия и закрытия, главные факты об Играх // Токио 2021 — расписание соревнований и медали по датам // Олимпиада 2020: все об Играх

Фехтование на Олимпиаде-2020: расписание и результаты боев, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021