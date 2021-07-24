Расписание соревнований по фехтованию на Олимпийских играх — 2020 в Токио
С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по фехтованию начнется 24 июля и завершится 1 августа.
На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России по фехтованию выиграла 7 медалей (наибольшее количество в общем зачете) — 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзы.
Состав сборной России
Мужчины:
сабля — Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (запасной);
рапира — Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (запасной);
шпага — Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (запасной).
Женщины:
сабля — Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева (запасная);
рапира — Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (запасная);
шпага — Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (запасная).
Фехтование. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 1 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований
25 июля. 13:00, 13:30. Шпага, личное первенство. 1/2 финала.
25 июля. 14:30. Шпага, личное первенство. Матч за 3-е место.
25 июля. 15:30. Шпага, личное первенство. Финал.
26 июля. 13:00, 13:30. Рапира, личное первенство. 1/2 финала.
26 июля. 14:30. Рапира, личное первенство. Матч за 3-е место.
26 июля. 15:30. Рапира, личное первенство. Финал.
28 июля. 06:00, 07:00. Сабля, командное первенство. 1/2 финала.
28 июля. 12:30. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место.
28 июля. 13:30. Сабля, командное первенство. Финал.
30 июля. 06:00, 07:00. Шпага, командное первенство. 1/2 финала.
30 июля. 12:30. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место.
30 июля. 13:30. Шпага, командное первенство. Финал.
1 августа. 05:00, 06:00. Рапира, командное первенство. 1/2 финала.
1 августа. 12:30. Рапира, командное первенство. Матч за 3-е место.
1 августа. 13:30. Рапира, командное первенство. Финал.
Фехтование. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 31 июля 2021. Женщины. Расписание соревнований
25 июля. 12:00, 12:30. Рапира, личное первенство. 1/2 финала.
25 июля. 14:00. Рапира, личное первенство. Матч за 3-е место.
25 июля. 15:00. Рапира, личное первенство. Финал.
26 июля. 12:00, 12:30. Сабля, личное первенство. 1/2 финала.
26 июля. 14:00. Сабля, личное первенство. Матч за 3-е место.
26 июля. 15:00. Сабля, личное первенство. Финал.
27 июля. 06:00, 07:00. Шпага, командное первенство. 1/2 финала.
27 июля. 12:30. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место.
27 июля.13:30. Шпага, командное первенство Финал
29 июля. 06:00, 07:00. Рапира, командное первенство. 1/2 финала.
29 июля. 12:30. Рапира, командное первенство. Матч за 3-е место.
29 июля. 13:30. Рапира, командное первенство. Финал.
31 июля. 06:00, 07:00. Сабля, командное первенство. 1/2 финала.
31 июля. 12:30. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место.
31 июля. 13:30. Сабля, командное первенство. Финал.
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