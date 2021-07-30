Сегодня, 30 июля, состоится финал командного первенства шпажистов на Олимпийских играх в Токио между сборными России и Японии. Начало — в 13.30 по московскому времени.

В полуфинале сборная России победила Китай со счетом 45:38. В составе нашей команды выступили Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов, запасной — Сергей Ходос.

Трансляцию финала командного первенства Россия — Япония можно посмотреть в прямом эфире на сайте Первого канала.