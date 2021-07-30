Российские шпажисты победили Китай и вышли в финал Олимпиады
08:48
Российские шпажисты победили сборную Китая в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
Россияне победили со счетом 45:38. В составе сборной России выступили Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов, запасной — Сергей Ходос.
В финале Россия встретится с Японией. Поединок состоится сегодня, 30 июля, начало — в 13.30 (мск).
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Шпага, командное первенство
1/2 финала
Китай — Россия — 38:45
Читайте также
«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал
86
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю