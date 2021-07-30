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Российские шпажисты победили Китай и вышли в финал Олимпиады

08:48
Павел Сухов. Фото Reuters
Павел Сухов. Фото Reuters
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Российские шпажисты победили сборную Китая в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

Россияне победили со счетом 45:38. В составе сборной России выступили Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов, запасной — Сергей Ходос.

В финале Россия встретится с Японией. Поединок состоится сегодня, 30 июля, начало — в 13.30 (мск).

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Шпага, командное первенство

1/2 финала

Китай — Россия — 38:45

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Иван Торопцев все материалы автора

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