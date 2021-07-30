Корейские шпажисты победили Китай и завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная Кореи победила Китай в командном первенстве в шпаге на Олимпиаде в Токио.

Корейцы одержали победу со счетом 45:42 и завоевали 15-ю медаль на Играх в Японии. Теперь на их счету 5 золотых медалей, 4 серебряных и 6 бронзовых.

В финале за золотую медаль в командном первенстве в шпаге у мужчин встретятся сборные России и Японии.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Шпага, командное первенство

Матч за 3-е место

Корея — Китай — 45:42