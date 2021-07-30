Олимпиада
Токио-2020
Фехтование
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

Корейские шпажисты победили Китай и завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

13:48
Теги:

Мужская сборная Кореи победила Китай в командном первенстве в шпаге на Олимпиаде в Токио.

Корейцы одержали победу со счетом 45:42 и завоевали 15-ю медаль на Играх в Японии. Теперь на их счету 5 золотых медалей, 4 серебряных и 6 бронзовых.

В финале за золотую медаль в командном первенстве в шпаге у мужчин встретятся сборные России и Японии.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Шпага, командное первенство

Матч за 3-е место

Корея — Китай — 45:42

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал
Как бюрократы отобрали у России олимпийскую медаль. Трагедия легкоатлета Моргунова, который в Токио боролся бы за награды
Олимпиада-2020, Веснина/Карацев — Стоянович/Джокович: время начала и где смотреть
Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд