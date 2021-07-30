Корейские шпажисты победили Китай и завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио
13:48
Мужская сборная Кореи победила Китай в командном первенстве в шпаге на Олимпиаде в Токио.
Корейцы одержали победу со счетом 45:42 и завоевали 15-ю медаль на Играх в Японии. Теперь на их счету 5 золотых медалей, 4 серебряных и 6 бронзовых.
В финале за золотую медаль в командном первенстве в шпаге у мужчин встретятся сборные России и Японии.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Шпага, командное первенство
Матч за 3-е место
Корея — Китай — 45:42
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