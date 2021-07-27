Российская фехтовальщица Софья Великая в интервью «СЭ» прокомментировала свою третью подряд личную серебряную медаль на Олимпиадах. Вчера Великая проиграла в финале турнира саблисток Софии Поздняковой — 11:15.

— Софья, со стороны ваша история кажется трагичной — третий раз вас поздравляют с серебром. В России, кажется, многим за вас обидно. Не согласны?

— Почему вы считаете, что многим обидно за меня в России? Не считаю свою историю трагичной. Я популяризирую спорт своими достижениями, интригой какой-то. И повторить такой успех, дойти до финала с двумя детьми — я считаю это успехом. Люди восхищаются моей силой воли. Да, последний бой не сложился! Вы не правы и смотрите не с той стороны. Сначала у меня был один ребенок, я дошла до финала, сейчас их двое, а я все равно в финале.

— Вы так миролюбиво обо всем говорите, у вас очень крутые отношения с напарницами по сборной. Как это удается? Неужели внутренняя конкуренция никогда не мешала?

— Я самая взрослая и не допускаю этого. Был бы другой на моем месте — ситуация могла бы сложиться по-другому. Нам тяжело готовиться в конфликтах. Чтобы получить мастерство, мне надо дать мастерство. Как я сама тогда вырасту?

— Но не стало бы фехтование популярнее, если бы были подколы и соперничество? Чисто в теории.

— Я не тот человек. У меня даже Instagram нет. Так что я не знаю слов «хайп», «лайк»...

— Появится когда-нибудь?

— А зачем? Мне он не нужен. А если все начну выкладывать, у журналистов работы не останется! (Смеется.)