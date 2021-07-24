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Далгатова проиграла Маникон на Олимпийских играх в Токио

06:12
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Россиянка Саадат Далгатова потерпела поражение в 1/16 финала соревнований в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх в Токио. Она проиграла Байсон Маникон из Таиланда.

Бокс

Олимпийские игры

Женщины

до 69 кг

1/16 финала

Саадат Далгатова (Россия) — Байсон Маникон (Таиланд) — 1:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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