Далгатова проиграла Маникон на Олимпийских играх в Токио
06:12
Россиянка Саадат Далгатова потерпела поражение в 1/16 финала соревнований в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх в Токио. Она проиграла Байсон Маникон из Таиланда.
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Олимпийские игры
Женщины
до 69 кг
1/16 финала
Саадат Далгатова (Россия) — Байсон Маникон (Таиланд) — 1:4
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