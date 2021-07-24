Россиянка Воронцова уступила итальянке по очкам в 1/16 финала олимпийского турнира по боксу
11:35
Итальянка Ирма Теста победила россиянку Людмилу Воронцову в 1/16 финала олимпийского турнира по боксу в категории до 56 кг.
Воронцова уступила по очкам — 1:4.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Бокс
Олимпийские игры
Женщины
до 56 кг
1/16 финала
Людмила Воронцова (Россия) — Ирма Теста (Италия) — 1:4
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