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Россиянка Воронцова уступила итальянке по очкам в 1/16 финала олимпийского турнира по боксу

11:35
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Итальянка Ирма Теста победила россиянку Людмилу Воронцову в 1/16 финала олимпийского турнира по боксу в категории до 56 кг.

Воронцова уступила по очкам — 1:4.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Бокс

Олимпийские игры

Женщины

до 56 кг

1/16 финала

Людмила Воронцова (Россия) — Ирма Теста (Италия) — 1:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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