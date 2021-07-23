Российские боксерши Солуянова и Воронцова провели спарринг в Олимпийской деревне

Российские боксерши Светлана Солуянова и Людмила Воронцова провели спарринг во дворе Олимпийской деревни, сообщил ОКР в Telegram-канале.

«Обычный день в Токио», — подписано видео.

Воронцова в 1/16 финала боксерского турнира Олимпиады 24 июля встретится с итальянкой Ирмой Тестой, Солуянова на следующий день выйдет на ринг против американки Вирджинией Фукс.