Российские боксерши Солуянова и Воронцова провели спарринг в Олимпийской деревне
10:56
Российские боксерши Светлана Солуянова и Людмила Воронцова провели спарринг во дворе Олимпийской деревни, сообщил ОКР в Telegram-канале.
«Обычный день в Токио», — подписано видео.
Воронцова в 1/16 финала боксерского турнира Олимпиады 24 июля встретится с итальянкой Ирмой Тестой, Солуянова на следующий день выйдет на ринг против американки Вирджинией Фукс.
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