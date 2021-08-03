Обзор главных событий 4 августа, 12-го дня Олимпийских игр в Токио.

В среду на Олимпиаде в Японии будет разыграно всего 17 комплектов медалей, но среди них точно будут российские. Мы болеем за двух Светлан, Ромашину и Колесниченко, в синхронном плавании, надеемся на награды в борьбе. А также внимательно следим за гандболом, волейболом и пляжным волейболом. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа. Фото «СЭ»

Ждем золота в бассейне

В среду будет разыгран первый из двух комплектов наград в синхронном плавании, и все мы ждем золота — шестого для Светланы Ромашиной и второго для Светланы Колесниченко. Они уверенно исполнили свою нашумевшую техническую программу на музыку группы Little Big и выиграли у ближайших преследовательниц из Китая более полутора баллов. Как жаль, что, в отличие от чемпионатов мира, здесь только одна золотая медаль.

Теперь дуэтам снова предстоит показать произвольную программу — в финал допущены 12 лучших пар. Ромашина и Колесниченко, в предварительных соревнованиях уверенно опередившие всех, по традиции выступят последними.

Тем временем в прыжках в воду пройдет квалификация на 10-метровой вышке у женщин. Среди 30 спортсменок, которые выйдут на старт, есть двое россиянок. Это трехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина и действующая обладательница континентального титула 16-летняя Анна Конаныхина. Чтобы пройти в полуфинал, нужно попадать в число 18 лучших.

Кроме того, состоится первый из двух олимпийских стартов в плавании на открытой воде — 10 километров в водах Токийского залива проплывут девушки. Нас здесь представит Анастасия Кирпичникова, которая ранее уже стартовала в бассейне. Стоит отметить, что из-за погодных условий в Токио заплыв начнется в половине седьмого утра по местному времени, когда еще не так жарко.

0.30. Плавание на открытой воде. Женщины. 10 км

9.00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Квалификация

13.30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа

Время четвертьфиналов

Очень интересный и напряженный день ждет поклонников игровых видов спорта — четвертьфиналы сразу в трех дисциплинах, двух у женщин и одной у мужчин.

Гвоздем дня станет матч женского гандбольного турнира, где соперничать россиянкам предстоит с крепко сбитой командой Черногории. Команда Алексея Алексеева завершила групповой этап тремя победами подряд и заняла второе место в группе. Но если результаты всех устраивали, то вот к содержанию игры у главы национальной федерации Сергея Шишкарева возникли большие вопросы. Посмотрим, что изменит его диалог с тренерским штабом.

Намного сложнее задача у наших волейболисток — в заключительном матче предварительного этапа они в напряженной борьбе уступили соперницам из Турции. Поэтому в группе россиянки стали лишь четвертыми и в оппоненты получили мощнейшую сборную Бразилии. Южноамериканки стали единственной командой, одержавшей в Токио пять побед в пяти матчах. Будем надеяться, что шестой не случится.

Два очень интересных матча будут сыграны и в четвертьфиналах мужского турнира по пляжному волейболу. Не знающие поражений в Токио Константин Семенов и Илья Лешуков вновь сыграют с одними из лидеров мирового рейтинга норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом. В группе россияне уверенно разобрались с призерами ЧМ-2019, но плей-офф всегда отдельная история. А действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, постепенно набирающие обороты, сыграют повторение финала того самого победного ЧМ против немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

3.00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Константин Семенов/Илья Лешуков — Андерс Мол / Кристиан Серум (Норвегия)

3.30. Гандбол. Женщины. Четвертьфинал. Черногория — Команда ОКР

15.00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский — Юлиус Толе/Клеменс Виклер (Германия)

15.30. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал. Бразилия — Команда ОКР

Потому что жизнь — борьба!

Казалось, турнир по борьбе только начался, как уже заканчивают выступления мастера греко-римского стиля. Пока у россиян в этом виде золото и две бронзы, и еще за одну будет бороться в среду Артем Сурков в весе до 67 кг. Для начала ему нужно одолеть датчанина Фредрика Бьеррехуса. Также на бронзу у женщин в весе до 62 кг претендует Любовь Овчарова — в первом раунде утешительного турнира ее ждет опытнейшая шведка Хенна Юханссон.

Также начинают свой турнир борцы-вольники. В категории до 57 кг на ковер выйдет двукратный чемпион мира Заур Угуев. Его первым оппонентом станет американец Томас Гилмен. В весе до 86 кг болеем за трехкратного чемпиона Европы Артура Найфонова. Он будет бороться с представляющим Словакию воспитанником осетинской школы Борисом Макоевым. У женщин в категории до 57 кг на свою третью в карьере Олимпиаду выйдет серебряный призер Рио Валерия Коблова. Для начала ей нужно победить мексиканку Альму Валенсию.

Что такое не везет и как с этим бороться, думают российские болельщики легкой атлетики. Мало того, что в Токио россиянам разрешили выступить ограниченным составом из 10 человек, так еще и двое из них, Дарья Клишина и Сергей Шубенков, получили травмы на олимпийском стадионе и выбыли еще на предварительной стадии. Впрочем, в среду запланировано пять финалов, в одном из которых все-таки выступит наш атлет — Валерий Пронкин в метании молота. Кроме того, начинаются соревнования в десятиборье, где на старт выйдет Илья Шкуренев. Поддержим российских атлетов!

На велотреке в среду будет разыгран один комплект наград без участия россиян. Тем не менее мы увидим в деле всех лидеров национальной команды. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова, уже выигравшие здесь медаль в командном спринте, выйдут на старт квалификации в кейрине — невероятно популярной в Японии дисциплине. А Денис Дмитриев и Павел Якушевский будут участвовать в индивидуальном спринте, где также состоятся предварительные заезды.

Предварительные заезды и четвертьфиналы запланированы еще в четырех дисциплинах гребли на байдарках и каноэ. У мужчин-байдарочников на дистанции 200 м стартуют двукратный призер чемпионатов мира Евгений Луканцов, для которого это уже вторые Игры, и Олег Гусев. В байдарке-двойке на 1000 м заявлены Максим Спесивцев и призер Олимпиады в Рио Роман Аношкин. В каноэ-одиночке на 200 м выступят лидер женской сборной, четырехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко, а также Ирина Андреева. В байдарке-одиночке на 500 м попробуют добиться успеха Светлана Черниговская и Кира Степанова.

Вслед за мужчинами в олимпийском скалолазании дебютируют и женщины. У них в квалификации выступят двое россиянок — Юлия Каплина и Виктория Мешкова. Им предстоит пройти три этапа предварительных соревнований — в лазании на скорость, где Каплина является рекордсменкой мира, на трудность и в боулдеринге.

3.00. Легкая атлетика. Мужчины. Десятиборье

3.30. Гребля на байдарках и каноэ. Предварительные заезды

5.00. Греко-римская борьба. Женская борьба. Вольная борьба

9.30. Велоспорт-трек. Мужчины. Индивидуальный спринт. Женщины. Кейрин. Квалификация

11.00. Скалолазание. Женщины. Квалификация

14.15. Легкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал