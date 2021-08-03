Олимпиада
Токио-2020
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 21:30
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Фото Reuters Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа. Фото «СЭ»
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Фото Reuters
Теги:
Обзор главных событий 4 августа, 12-го дня Олимпийских игр в Токио.
Муса Евлоев.Золото России в борьбе, возвращение Байлз и травма Шубенкова: итоги 3 августа на Олимпиаде

В среду на Олимпиаде в Японии будет разыграно всего 17 комплектов медалей, но среди них точно будут российские. Мы болеем за двух Светлан, Ромашину и Колесниченко, в синхронном плавании, надеемся на награды в борьбе. А также внимательно следим за гандболом, волейболом и пляжным волейболом. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа. Фото "СЭ"
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа. Фото «СЭ»
Светлана Колесниченко и&nbsp;Светлана Ромашина.Без России, но с любовью. Ромашина и Колесниченко сыграли на балалайке и выдали рок-версию «Калинки» от Little Big

Ждем золота в бассейне

В среду будет разыгран первый из двух комплектов наград в синхронном плавании, и все мы ждем золота — шестого для Светланы Ромашиной и второго для Светланы Колесниченко. Они уверенно исполнили свою нашумевшую техническую программу на музыку группы Little Big и выиграли у ближайших преследовательниц из Китая более полутора баллов. Как жаль, что, в отличие от чемпионатов мира, здесь только одна золотая медаль.

Теперь дуэтам снова предстоит показать произвольную программу — в финал допущены 12 лучших пар. Ромашина и Колесниченко, в предварительных соревнованиях уверенно опередившие всех, по традиции выступят последними.

Тем временем в прыжках в воду пройдет квалификация на 10-метровой вышке у женщин. Среди 30 спортсменок, которые выйдут на старт, есть двое россиянок. Это трехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина и действующая обладательница континентального титула 16-летняя Анна Конаныхина. Чтобы пройти в полуфинал, нужно попадать в число 18 лучших.

Кроме того, состоится первый из двух олимпийских стартов в плавании на открытой воде — 10 километров в водах Токийского залива проплывут девушки. Нас здесь представит Анастасия Кирпичникова, которая ранее уже стартовала в бассейне. Стоит отметить, что из-за погодных условий в Токио заплыв начнется в половине седьмого утра по местному времени, когда еще не так жарко.

0.30. Плавание на открытой воде. Женщины. 10 км
9.00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Квалификация
13.30. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа

Время четвертьфиналов

Очень интересный и напряженный день ждет поклонников игровых видов спорта — четвертьфиналы сразу в трех дисциплинах, двух у женщин и одной у мужчин.

Российские гандболистки обыграли Испанию и&nbsp;вышли в&nbsp;плей-офф Олимпийских игр.Едва не отдали матч сами. Россиянки устроили себе проблемы, но вышли в плей-офф Олимпиады вторыми

Гвоздем дня станет матч женского гандбольного турнира, где соперничать россиянкам предстоит с крепко сбитой командой Черногории. Команда Алексея Алексеева завершила групповой этап тремя победами подряд и заняла второе место в группе. Но если результаты всех устраивали, то вот к содержанию игры у главы национальной федерации Сергея Шишкарева возникли большие вопросы. Посмотрим, что изменит его диалог с тренерским штабом.

Намного сложнее задача у наших волейболисток — в заключительном матче предварительного этапа они в напряженной борьбе уступили соперницам из Турции. Поэтому в группе россиянки стали лишь четвертыми и в оппоненты получили мощнейшую сборную Бразилии. Южноамериканки стали единственной командой, одержавшей в Токио пять побед в пяти матчах. Будем надеяться, что шестой не случится.

Два очень интересных матча будут сыграны и в четвертьфиналах мужского турнира по пляжному волейболу. Не знающие поражений в Токио Константин Семенов и Илья Лешуков вновь сыграют с одними из лидеров мирового рейтинга норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом. В группе россияне уверенно разобрались с призерами ЧМ-2019, но плей-офф всегда отдельная история. А действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, постепенно набирающие обороты, сыграют повторение финала того самого победного ЧМ против немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

3.00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Константин Семенов/Илья Лешуков — Андерс Мол / Кристиан Серум (Норвегия)
3.30. Гандбол. Женщины. Четвертьфинал. Черногория — Команда ОКР
15.00. Пляжный волейбол. Мужчины. Четвертьфинал. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский — Юлиус Толе/Клеменс Виклер (Германия)
15.30. Волейбол. Женщины. Четвертьфинал. Бразилия — Команда ОКР

Потому что жизнь — борьба!

Казалось, турнир по борьбе только начался, как уже заканчивают выступления мастера греко-римского стиля. Пока у россиян в этом виде золото и две бронзы, и еще за одну будет бороться в среду Артем Сурков в весе до 67 кг. Для начала ему нужно одолеть датчанина Фредрика Бьеррехуса. Также на бронзу у женщин в весе до 62 кг претендует Любовь Овчарова — в первом раунде утешительного турнира ее ждет опытнейшая шведка Хенна Юханссон.

2&nbsp;августа. Токио. Сергей Емелин (в&nbsp;красном) в&nbsp;схватке за&nbsp;бронзовую медаль Токио-2020.«Он меня очень подвел, и не только меня...» За наших борцов-классиков на Олимпиаде тревожно — успех недалеко, но и провал тоже

Также начинают свой турнир борцы-вольники. В категории до 57 кг на ковер выйдет двукратный чемпион мира Заур Угуев. Его первым оппонентом станет американец Томас Гилмен. В весе до 86 кг болеем за трехкратного чемпиона Европы Артура Найфонова. Он будет бороться с представляющим Словакию воспитанником осетинской школы Борисом Макоевым. У женщин в категории до 57 кг на свою третью в карьере Олимпиаду выйдет серебряный призер Рио Валерия Коблова. Для начала ей нужно победить мексиканку Альму Валенсию.

Что такое не везет и как с этим бороться, думают российские болельщики легкой атлетики. Мало того, что в Токио россиянам разрешили выступить ограниченным составом из 10 человек, так еще и двое из них, Дарья Клишина и Сергей Шубенков, получили травмы на олимпийском стадионе и выбыли еще на предварительной стадии. Впрочем, в среду запланировано пять финалов, в одном из которых все-таки выступит наш атлет — Валерий Пронкин в метании молота. Кроме того, начинаются соревнования в десятиборье, где на старт выйдет Илья Шкуренев. Поддержим российских атлетов!

Дарья Шмелева и&nbsp;Анастасия Войнова стали бронзовыми призерами в&nbsp;командном спринте по&nbsp;велотреку Олимпиады-2020.Есть бронза Токио в велотреке! Бороться с резко усилившимися китаянками было бесполезно

На велотреке в среду будет разыгран один комплект наград без участия россиян. Тем не менее мы увидим в деле всех лидеров национальной команды. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова, уже выигравшие здесь медаль в командном спринте, выйдут на старт квалификации в кейрине — невероятно популярной в Японии дисциплине. А Денис Дмитриев и Павел Якушевский будут участвовать в индивидуальном спринте, где также состоятся предварительные заезды.

Предварительные заезды и четвертьфиналы запланированы еще в четырех дисциплинах гребли на байдарках и каноэ. У мужчин-байдарочников на дистанции 200 м стартуют двукратный призер чемпионатов мира Евгений Луканцов, для которого это уже вторые Игры, и Олег Гусев. В байдарке-двойке на 1000 м заявлены Максим Спесивцев и призер Олимпиады в Рио Роман Аношкин. В каноэ-одиночке на 200 м выступят лидер женской сборной, четырехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко, а также Ирина Андреева. В байдарке-одиночке на 500 м попробуют добиться успеха Светлана Черниговская и Кира Степанова.

Вслед за мужчинами в олимпийском скалолазании дебютируют и женщины. У них в квалификации выступят двое россиянок — Юлия Каплина и Виктория Мешкова. Им предстоит пройти три этапа предварительных соревнований — в лазании на скорость, где Каплина является рекордсменкой мира, на трудность и в боулдеринге.

3.00. Легкая атлетика. Мужчины. Десятиборье
3.30. Гребля на байдарках и каноэ. Предварительные заезды
5.00. Греко-римская борьба. Женская борьба. Вольная борьба
9.30. Велоспорт-трек. Мужчины. Индивидуальный спринт. Женщины. Кейрин. Квалификация
11.00. Скалолазание. Женщины. Квалификация
14.15. Легкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Финал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Антон Бабошин все материалы автора

Читайте также

Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Армянский борец считает, что Евлоев взял золото Олимпиады нечестно
Немецкий прыгун приземлился обратно на трамплин после неудачной попытки на Олимпиаде
Белорусская легкоатлетка о Тимановской: «Люди отказывались жить с ней в одной комнате»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события