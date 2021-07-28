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Тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 прокомментировал поражение в финале Олимпиады

16:30
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Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3?3 Александр Дирацуян высказался о поражении от США (15:18) в финальном матче Олимпиады в Токио.

«Тяжело нам что-то принять. Что было, то было. По игре где-то немного проиграли в атлетизме, где-то в защите не справились. Судейство? Судил тот же человек, что и прошлую игру. Стиль не поменялся, давал контакт, который давал.

Девчонки большие молодцы, проделали большую работу при подготовке к Олимпиаде. В целом, турнир прошли ровно и качественно. Есть моменты, над которыми надо работать. Из года в год баскетбол 3 на 3 растет, мы понимаем, куда нам двигаться. Хорошо, что мы расстраиваемся от того, что получаем серебряные медали. Будет здорово, если во всех видах спорта у нас будет такая планка. В целом, девочки молодцы», — сказал Дирацуян после матча.

В полуфинале россиянки обыграли команду Китая со счетом 21:14.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

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Артем Калинин все материалы автора

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