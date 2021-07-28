Россиянки уступили американкам в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде

28 июля в Токио (Япония) женская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла США (15:18) в матче финала Олимпиады-2020.

Ранее, в среду, россиянки выиграли у Китая (21:14) в полуфинале Олимпийских игр. Американки в параллельной встрече в 1/2 финала оказались сильнее Франции (18:16).

В составе женской сборной России играли Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины, а также Анастасия Логунова.

28 июля сестры Фролкины отмечают день рождения. Сегодня им исполнилось по 24 года.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

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США — Россия — 18:15