Россиянки уступили американкам в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде
16:18
28 июля в Токио (Япония) женская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла США (15:18) в матче финала Олимпиады-2020.
Ранее, в среду, россиянки выиграли у Китая (21:14) в полуфинале Олимпийских игр. Американки в параллельной встрече в 1/2 финала оказались сильнее Франции (18:16).
В составе женской сборной России играли Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины, а также Анастасия Логунова.
28 июля сестры Фролкины отмечают день рождения. Сегодня им исполнилось по 24 года.
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
Баскетбол 3x3
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США — Россия — 18:15
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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