Тимановская замедлилась после Токио. В первом старте в Польше беглая белоруска проиграла самой себе

В польском Щецине скандально известная легкоатлетка дважды проиграла участнице Олимпиады-2020 из сборной Польши

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, устроившая международный скандал на Олимпиаде-2020, на минувших выходных выступила на международном турнире в польском Щецине. Мемориал Миняка — первый старт 24-летней спортсменки после ее отъезда из Токио и фактической эмиграции по политическим мотивам. В Польше Тимановская и ее муж получили гуманитарную визу, а их спонсором стала местная нефтяная компания. Тем не менее на турнире в Щецине Кристина почему-то выступила под флагом Белоруссии. Это явно было сделано в обход Белорусской федерации легкой атлетики. Впрочем, после того как под флагом России без ведома нашей страны выступала информатор ВАДА Юлия Степанова, удивляться нечему.

Политический фактор

Но главная интрига — это, конечно, результаты Тимановской. Во многом они должны были дать ответ на вопрос — насколько обоснованы были заявления Кристины, что она претендовала в Токио на высокий результат, а волюнтаристское решение руководства сборной Белоруссии поставить ее в эстафету, перечеркнуло все олимпийские надежды замечательной спортсменки. Также интересно было понять, как будет выглядеть Тимановская на фоне лучших девушек-спринтеров из Польши. Способна ли Кристина в перспективе пробиться в сборную этой страны, если все-таки решит отказаться от белорусского флага и попросит международную федерацию об ускоренной смене спортивного гражданства? (В том, что ей в такой просьбе не откажут, нет никаких сомнений.)

Ответы на все эти вопросы оказались для Тимановской не слишком радостными. В забеге на 100 метров она показала результат 11,49, что на две сотых хуже, чем в предварительных забегах в Токио. Итог — третье место вслед за девушками из польской олимпийской эстафеты 4х100 метров Пией Скрыжовской и Клаудией Адамек. Правда, еще одна эстафетчица — Паулина Палух — осталась у Кристины за спиной. Так что можно говорить, что теоретически Тимановская претендует на место в польской эстафетной четверке, если, конечно, токийская история навсегда не отбила у Кристины желание бегать эстафеты. Ну и, быть может, у Палух просто был неудачный день.

Только третьей стала Тимановской и в забеге на своей коронной дистанции 200 метров. Результат 23,46 в Токио не позволил бы Кристине даже пробиться в полуфинал. На последнем чемпионате Белоруссии скандальная спортсменка бежала гораздо быстрее — 23,17. А теперь уступила и Скрыжовской (которая установила личный рекорд 23,05), и чемпионке мира в эстафете 4х200 метров Марлене Голе. Конечно, можно говорить, что белорусская девушка столько всего пережила, и сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии. Однако все более очевиден факт, что в спортивном плане эта бегунья — явно не мировая звезда. И даже не самую великую сборную Польши усилит навряд ли. Если бы не политический фактор, ее переход поляков бы заинтересовал не сильно.

Психологические проблемы

Одним из любопытных факторов стало появление на турнире в Щецине еще одной белорусской атлетки — прыгуньи в высоту Марии Жодик, которая не была допущена на Игры в Токио из-за недостатка допинг-проб. Эта спортсменка выиграла Мемориал Миняка, преодолев планку на высоте 1,91. При этом осталось непонятно, в каком качестве там выступала Жодик — с одобрения национальной федерации или как еще одна диссидентка. У Марии, в отличие от Тихановской, как раз есть очень серьезные основания обижаться на спортивные власти Белоруссии. Из-за того, что чиновники своевременно не организовали ее тестирование, Жодик и не пустили в Токио, хотя теоретически она могла бы побороться там за топ-6 (хотя, конечно, не с результатом 1,91).

Вместе с Жодик из-за нехватки тестов в Токио не стартовали две белорусские бегунью из эстафетной команды 4 х 400 метров — Анна Михайлова и Кристина Мулярчик. Именно эту брешь пытались заткнуть Тимановской тренеры сборной Белоруссии, что вызвало возмущение спортсменки. Критические выступления Кристины в адрес тренеров в соцсетях спровоцировали конфликт, в результате которого спортсменка с формулировкой «психологические проблемы» была снята с соревнований и насильно отправлена домой. В аэропорту девушка испугалась, что в Белоруссии ее посадят в тюрьму, и обратилась за помощью к оппозиционным деятелям, а те устроили из рабочего конфликта политический скандал.

В результате МОК лишил олимпийской аккредитации замдиректора Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Республики Беларусь Артура Шумака и главного тренера белорусской легкоатлетической сборной Юрия Моисевича. А впоследствии США использовали «дело Тимановской» как один из поводов внести Олимпийский комитет Белоруссии в санкционный список. При этом сама Кристина никаких политических заявлений не делала и говорила, что хочет лишь продолжать карьеру бегуньи. Увы, делать это по-старому у нее уже точно не получится. Ей либо надо серьезно прибавлять в результатах и становиться конкурентоспособной для сборной Польши, либо окончательно уходить в политику, где ее наверняка с распростертыми объятиями встретит оппозиция.