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Тимановская замедлилась после Токио. В первом старте в Польше беглая белоруска проиграла самой себе

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 22:35
Кристина Тимановская. Фото Instagram
Кристина Тимановская. Фото Instagram
В польском Щецине скандально известная легкоатлетка дважды проиграла участнице Олимпиады-2020 из сборной Польши

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, устроившая международный скандал на Олимпиаде-2020, на минувших выходных выступила на международном турнире в польском Щецине. Мемориал Миняка — первый старт 24-летней спортсменки после ее отъезда из Токио и фактической эмиграции по политическим мотивам. В Польше Тимановская и ее муж получили гуманитарную визу, а их спонсором стала местная нефтяная компания. Тем не менее на турнире в Щецине Кристина почему-то выступила под флагом Белоруссии. Это явно было сделано в обход Белорусской федерации легкой атлетики. Впрочем, после того как под флагом России без ведома нашей страны выступала информатор ВАДА Юлия Степанова, удивляться нечему.

Публикация от Pia Skrzyszowska (@piaskrzyszowska)

Кристина Тимановская.Из-за дела Тимановской белорусский спорт попал под санкции. Сборным из этой страны грозит нейтральный флаг

Политический фактор

Но главная интрига — это, конечно, результаты Тимановской. Во многом они должны были дать ответ на вопрос — насколько обоснованы были заявления Кристины, что она претендовала в Токио на высокий результат, а волюнтаристское решение руководства сборной Белоруссии поставить ее в эстафету, перечеркнуло все олимпийские надежды замечательной спортсменки. Также интересно было понять, как будет выглядеть Тимановская на фоне лучших девушек-спринтеров из Польши. Способна ли Кристина в перспективе пробиться в сборную этой страны, если все-таки решит отказаться от белорусского флага и попросит международную федерацию об ускоренной смене спортивного гражданства? (В том, что ей в такой просьбе не откажут, нет никаких сомнений.)

Ответы на все эти вопросы оказались для Тимановской не слишком радостными. В забеге на 100 метров она показала результат 11,49, что на две сотых хуже, чем в предварительных забегах в Токио. Итог — третье место вслед за девушками из польской олимпийской эстафеты 4х100 метров Пией Скрыжовской и Клаудией Адамек. Правда, еще одна эстафетчица — Паулина Палух — осталась у Кристины за спиной. Так что можно говорить, что теоретически Тимановская претендует на место в польской эстафетной четверке, если, конечно, токийская история навсегда не отбила у Кристины желание бегать эстафеты. Ну и, быть может, у Палух просто был неудачный день.

Только третьей стала Тимановской и в забеге на своей коронной дистанции 200 метров. Результат 23,46 в Токио не позволил бы Кристине даже пробиться в полуфинал. На последнем чемпионате Белоруссии скандальная спортсменка бежала гораздо быстрее — 23,17. А теперь уступила и Скрыжовской (которая установила личный рекорд 23,05), и чемпионке мира в эстафете 4х200 метров Марлене Голе. Конечно, можно говорить, что белорусская девушка столько всего пережила, и сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии. Однако все более очевиден факт, что в спортивном плане эта бегунья — явно не мировая звезда. И даже не самую великую сборную Польши усилит навряд ли. Если бы не политический фактор, ее переход поляков бы заинтересовал не сильно.

Кристина Тимановская.«Бабушка сказала, что мне нельзя возвращаться в Белоруссию». Тимановская — о Польше и будущем

Психологические проблемы

Одним из любопытных факторов стало появление на турнире в Щецине еще одной белорусской атлетки — прыгуньи в высоту Марии Жодик, которая не была допущена на Игры в Токио из-за недостатка допинг-проб. Эта спортсменка выиграла Мемориал Миняка, преодолев планку на высоте 1,91. При этом осталось непонятно, в каком качестве там выступала Жодик — с одобрения национальной федерации или как еще одна диссидентка. У Марии, в отличие от Тихановской, как раз есть очень серьезные основания обижаться на спортивные власти Белоруссии. Из-за того, что чиновники своевременно не организовали ее тестирование, Жодик и не пустили в Токио, хотя теоретически она могла бы побороться там за топ-6 (хотя, конечно, не с результатом 1,91).

Вместе с Жодик из-за нехватки тестов в Токио не стартовали две белорусские бегунью из эстафетной команды 4 х 400 метров — Анна Михайлова и Кристина Мулярчик. Именно эту брешь пытались заткнуть Тимановской тренеры сборной Белоруссии, что вызвало возмущение спортсменки. Критические выступления Кристины в адрес тренеров в соцсетях спровоцировали конфликт, в результате которого спортсменка с формулировкой «психологические проблемы» была снята с соревнований и насильно отправлена домой. В аэропорту девушка испугалась, что в Белоруссии ее посадят в тюрьму, и обратилась за помощью к оппозиционным деятелям, а те устроили из рабочего конфликта политический скандал.

В результате МОК лишил олимпийской аккредитации замдиректора Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Республики Беларусь Артура Шумака и главного тренера белорусской легкоатлетической сборной Юрия Моисевича. А впоследствии США использовали «дело Тимановской» как один из поводов внести Олимпийский комитет Белоруссии в санкционный список. При этом сама Кристина никаких политических заявлений не делала и говорила, что хочет лишь продолжать карьеру бегуньи. Увы, делать это по-старому у нее уже точно не получится. Ей либо надо серьезно прибавлять в результатах и становиться конкурентоспособной для сборной Польши, либо окончательно уходить в политику, где ее наверняка с распростертыми объятиями встретит оппозиция.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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