Сумасшедшая история Нираджа Чопры — парня из индийской деревни, который сенсационно победил на Олимпийских играх в метании копья.

Индия — удивительная и замечательная страна. Кстати, вторая на нашей планете по численности населения. Причем тенденция такая, что именно Индия, а не Китай, первой достигнет знаковой отметки в 1,5 миллиарда человек. Произойдет это уже в ближайшие годы.

Парадокс, но в стране с таким человеческим ресурсом спорт — на крайне низком уровне. Хотя индийцы его очень любят. Об этом говорят хотя бы рейтинги и постоянные попытки создать в стране то звездную футбольную лигу, то волейбольную. Потенциал — огромный. Вот только пока кроме крикета и кабадди ничего не получается.

Индия участвует в Олимпийских играх с Парижа-1900, но за всю историю у страны были золотые медали лишь в двух видах: хоккее на траве (правда, восемь раз) и стрельбе — в Пекине-2008 победил Абинхав Биндра. Однако Токио-2020 подарил стране еще один грандиозный праздник — сенсационный успех в легкой атлетике.

Тренер хотел сделать из него стайера

Нирадж Чопра родился в крошечной деревушке Кхандра. Это на севере страны, ближе к Непалу. С детства Нирадж был крупным мальчиком, из-за чего сверстники постоянно дразнили его жирдяем. Отец, видя это, начал гонять сына на стадион — чтобы тот хоть как-то привел себя в порядок. Парня, естественно, потянуло к ребятам покрупнее — к метателям. И практически сразу внимание на него обратил один из тренеров. 12-летний Чопра, у которого напрочь отсутствовало представление о технике, лениво бросал копье за 40 м.

В 13 лет его позвали во что-то вроде спортивного интерната — это в четырех часах езды от его родной деревни. Хотя и там было совсем не фонтан. Местный тренер, например, сначала хотел переделать его в стайера. Вот, наверное, одна из причин, почему в Индии так глухо со спортивными талантами. Нирадж реально страдал. И на юниорском чемпионате страны уговорил дать ему шанс выступить в любимом метании копья. Понимая, что второй такой возможности может просто не быть, выжал из себя больше, чем было возможно: улучшил личный рекорд на... 13 м. Конечно же, уверенно победил. После этого от него, наконец, отстали с бегом на средние дистанции.

Тренировался он фактически сам. Читал, смотрел YouTube. Результаты росли. Спустя два года, в 2015-м, его позвали на базу взрослой национальной сборной. Это — стипендия, нормальные тренировочные условия и хорошее питание. На волне эйфории от новой жизни Чопра следующим летом выиграл юниорский чемпионат мира, опередив серебряного призера на... 6 м. Больше того, его 86,48 м стали новым рекордом мира для спортсменов до 20 лет. Ни одному индийцу прежде не удавалось бить мировые рекорды в легкой атлетике ни в каких категориях.

19-летнего Нираджа тут же зачислили в индийскую армию, дали звание младшего офицера и предоставили еще более сочные условия. Парень переехал в Бангалор — 10-миллионный мегаполис. Голову ему от такого поворота не снесло. Все шло гладко и дальше: победы на чемпионате Азии и Играх Содружества, рекорды страны. Разве что на ЧМ-2019 в Дохе он не смог выступить из-за травмы.

Олимпиада, которая перевернула жизни миллионов

Тем не менее в Токио-2020 на мегаталантливого парня из Индии едва ли кто-то ставил. Ожидалась борьба чемпиона Рио Кешона Уолкотта и поляка Марчина Круковски за второе место, а победу практически все отдавали чемпиону мира Йоханну Феттеру. У немца мало того что второй результат в истории, так и в этом сезоне он семь раз метал за 91 м (никто больше не добирался и до 90 м). А в лучшей попытке были фантастические 96,29 м.

Однако Олимпиада — отдельная история. Уолкотт и Круковски застряли еще в квалификации, а Феттер сенсационно провалился в финале. Зато у 23-летнего Чопры с нервами все оказалось в полном порядке. Да и чего ему было бояться, после такого пути? Уже в первой попытке он отправил копье за 87 м. Во второй — добавил еще. Этого с лихвой хватило для исторического для Индии успеха.

В ту же секунду он стал национальным героем. По популярности Нирадж теперь в одном ряду со звездами Болливуда. За пару дней на спортсмена в соцсетях подписалось несколько миллионов человек. Теперь он амбассадор по меньшей мере пяти крупных брендов, многочисленные спортивные школы, в которых он был, спорят о том, кто внес наибольший вклад, а денежных премий ему пообещали столько разных структур, что суммировать все вряд ли сможет даже сам Чопра.

В Индии его называют золотым мальчиком. А экранизация истории — а-ля оскароносный «Миллионер из трущоб», — кажется, лишь вопрос времени. За 10 лет Нирадж из толстого затюканного паренька превратился в героя даже не миллионов, а миллиарда. И для многих в этой бедной стране он будет живым примером и символом того, как из нищеты проложить путь к славе и жизни, о которой прежде можно было только мечтать.