Ласицкене: «Искренне хочу помогать развитию нашей легкой атлетики»

Российская прыгунья Мария Ласицкене заявила, что готова помогать в развитии легкой атлетики в России.

7 августа россиянка выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Я уже сейчас прекрасно понимаю, какая ответственность легла вчера на мои плечи, с меня теперь будет куда больший спрос, мне будут уделять больше внимания. Пока все это меня, если честно, пугает, я волнуюсь.

Но искренне хочу помогать развитию нашей легкой атлетики, это, конечно, будет приносить мне удовольствие. Я всегда рада общению с детьми, все начинается с детского спорта и образования. Я вышла в большой спорт из маленькой школы маленького города. Неважно, где ты родился, важно, что у тебя внутри. Все мы достойны лучшего и большего, если есть цель в жизни", — цитирует Ласицкене ТАСС.

Игры в Токио завершатся сегодня, 8 августа.