Ласицкене: «Искренне хочу помогать развитию нашей легкой атлетики»
Российская прыгунья Мария Ласицкене заявила, что готова помогать в развитии легкой атлетики в России.
7 августа россиянка выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Я уже сейчас прекрасно понимаю, какая ответственность легла вчера на мои плечи, с меня теперь будет куда больший спрос, мне будут уделять больше внимания. Пока все это меня, если честно, пугает, я волнуюсь.
Но искренне хочу помогать развитию нашей легкой атлетики, это, конечно, будет приносить мне удовольствие. Я всегда рада общению с детьми, все начинается с детского спорта и образования. Я вышла в большой спорт из маленькой школы маленького города. Неважно, где ты родился, важно, что у тебя внутри. Все мы достойны лучшего и большего, если есть цель в жизни", — цитирует Ласицкене ТАСС.
Игры в Токио завершатся сегодня, 8 августа.
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