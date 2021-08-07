Ласицкене и украинка Могучих сфотографировались с флагами после выступления на Олимпиаде

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль на Играх в Токио.

Трехкратная чемпионка мира стала первой с результатом 2,04 метра. Серебро досталось представительнице Австралии Николе Макдермотт, а замкнула тройку призеров украинка Ярослава Могучих (2,00).

После завершения выступлений Ласицкене и Могучих сделали совместное фото.