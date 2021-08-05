Соперница аплодировала Сидоровой перед решающей попыткой

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпийских играх в Токио.

Результат Сидоровой составил 4,85 м. Чемпионкой стала американка Кэти Нэйджот, которая со второй попытки взяла высоту 4,90 м.

Сидоровой не удалось дважды взять высоту 4,90 м, после чего она запросила 4,95 м, но также не смогла преодолеть планку. Примечательно, что перед решающим прыжком россиянку поддержала аплодисментами даже главная соперница.

Решающая попытка Анжелики Сидоровой.

Серебряная медаль Сидоровой стала для российской команды 22-й на Играх в Токио и первой для российских легкоатлетов на Олимпийских играх-2020.