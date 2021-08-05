Шубенков рассчитывает, что через два месяца сможет вернуться к тренировкам

Российский барьерист Сергей Шубенков, получивший в Токио 3 августа на разминке перед квалификацией тяжелую травму ноги, намерен через два месяца возобновить тренировки.

Шубенков получил травму ахиллова сухожилия на разминке перед первым квалификационным раундом и отказался от выступления на Олимпиаде. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске.

«Я на коляске провел только первый вечер, только потому, что мне не сразу нашли ортопедический сапожок, в котором можно делать все. Мне в нем нужно будет походить недельку-другую. Хотя вообще надо три, но кто это реально соблюдает. Нога зафиксирована, все хорошо, совсем не болит, восстановление займет не так много времени, месяц-другой и я смогу тренироваться», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Спортсмен сообщил, что намерен вылететь из Токио 7 августа, после чего продолжит лечение.

«Подумал ли я в момент травмы, что жизнь кончилась? Нет, я почему-то даже почувствовал какое-то облегчение. Самый оптимизм пришел на второй день, когда я понял, что все могло быть намного хуже», — заключил Шубенков.