Еще одна белорусская легкоатлетка отказалась возвращаться на родину вслед за Тимановской

Белорусская многоборка Яна Максимова сообщила, что она и ее супруг Андрей Кравченко, который тоже занимается легкой атлетикой, решили не возвращаться на родину. Сейчас они проживают в Германии.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решения не возвращаться в Беларусь, — говорится в сообщении. — К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни...

Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим. P. S. Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм».

Ранее отказалась возвращаться на родину белорусская бегунья Кристина Тимановская. Ее пытались насильно вывезти из Токио, где проходит летняя Олимпиада, в Минск. Спортсменка получила гуманитарную визу в Польше. При этом она допустила, что в будущем все же вернется в Белоруссию, но не в ближайшее время.